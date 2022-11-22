候選人濫用里長名義發文宣　議員陪同21名里長批「奧步」

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身兼信義區里長聯誼會長、廣居里長楊玉堂表示，他嚴厲譴責洪士奇，「身為忠孝醫院副院長，今天做出這種事，非常令人不齒。」楊玉堂說，洪士奇完全沒有經過里長同意，就私自就將里長的名字跟他綁在一起發文宣，還發送到每個民眾的信箱裡面。「今天馬上有里民打電話來，說我怎麼跟洪士奇綁在一起？」楊玉堂強調，這是一個非常嚴重的問題，他要求洪士奇應該要出面回應。
而松山區里長聯誼會長、吉祥里長陳永昌則直言，洪士奇身為高知識份子，結果沒經過里長們同意，就隨意把里長的名字印到他的文宣上，這是很不應該的行為，應該要出面面對每一個里長，並且誠心誠意出面道歉。自強里長李台華則表示，洪士奇不是第一次參選議員，結果還為了選舉、為了當選，「不但未經里長同意印製文宣，你還把我的號次給寫錯。」李台華說，他對這樣的行為感到非常反感，害得他要緊急公告，里民還被誤導說「自強里有個老李，什麼時候跑出個小李？」
對此洪士奇透過聲明表示，自己支持任何有利於全體市民的所有政見以及這些優秀的現任里長。「我願意在當選市議員之後，為這些優秀里長所提的政見發文背書，立即提案支持。」洪士奇強調，除非有里長說自己的政見不對、不好，不值得他支持，「我呼籲我的支持者，支持士奇就支持這位里長，但並沒有寫某一位里長必須支持我。」