特企／吳依霖授呵護雙腿密技　OSIM智能腿樂樂3精準到位

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活動一登場，髮神吳依霖即興奮表示:「很開心能受邀出席OSIM一日店長的活動，身為按摩愛好者與OSIM的忠實粉絲，能近距離向大家分享與互動，實屬難得的機會！」在時尚圈多年，老師對美麗事物總特別留心，尤其是雙腿的保養，因為工作需要久站，長時間下容易水腫、酸痛，所以漸漸養成自己天天按摩的習慣，來消除水腫與加速代謝，並維持緊緻的腿部線條，但總有疲憊無力、希望有專人按摩之時，直到遇見OSIM 智能腿樂樂 3，媲美師傅手技的按摩科技，精準按到痛點，省去不少時間與力氣，且機身外觀採低調輕奢的風格，充分展現時尚質感，更顯居家空間的品味。
OSIM智能腿樂樂 3，智能偵測 精準按摩 寵愛不分你我
OSIM 智能腿樂樂 3採用獨家創新的「智能揉捏翼」，能夠偵測每位使用者的小腿高度，自動翻轉，從小腿按摩至大腿，並可調節寬窄，提供精準到位的按摩，符合每位使用者的期待，更透過「360 度按摩滾輪」，分別模擬拇指和其餘手指的設計，進行全腿推揉與穴位指壓，促進血液循環，釋放全腿壓力，幫助排除身體不好物質，此次更升級足底的包覆性，如同真人雙掌的包裹揉捏，更模擬按摩 師傅的「扣拳法」，深層按摩足底反射區，消除足底疲累，刺激重要的反射點，提升保護力，促進身心健康。
獨家異國特色技法，APP免費下載新按摩程式 價值持續增長
OSIM蒐羅世界各地的按摩技法，包含泰式伸展、夏威夷揉捏、中式推揉、日式指壓、峇厘平衡、瑞典放鬆等，讓使用者享有多樣體驗，如同飛往國外渡假一般，其中最受人稱讚的是「泰式伸展」，透過智能揉捏翼往上提拉，小腿得以盡情伸展，緩解緊繃，深層放鬆。此外，智能腿樂樂 3更採用人性化的APP操控，按摩功能的調整也更為細膩，最令人驚豔的是OSIM還提供定期免費下載新按摩程式的服務，讓產品價值持續增長，符合每位用家的需求。
特價：24,800元／原價：32,800元 不限品牌舊機換新機再享優惠，詳情請洽OSIM專櫃（月付1,999元／頭款812元／12期0利率）
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