特企／2022金馬指定貴賓禮！「宮廷級尊榮禮盒」奢華登場

特企／吳依霖授呵護雙腿密技　OSIM智能腿樂樂3精準到位

▲吳依霖老師：「很開心能受邀出席OSIM一日店長的活動，身為按摩愛好者與OSIM的忠實粉絲，能近距離向大家分享與互動，實屬難得的機會！」。（圖／OSIM提供）
▲吳依霖老師：「很開心能受邀出席OSIM一日店長的活動，身為按摩愛好者與OSIM的忠實粉絲，能近距離向大家分享與互動，實屬難得的機會！」。（圖／OSIM提供）

本報訊

OSIM頂級高端款美腿機「OSIM 智能腿樂樂 3」今（2022）年一推出隨即獲得消費者的青睞，口碑好評， 有感進化，採用專利「智能揉捏翼」進行腿部「高度偵測」與「自動翻轉」，全腿聰明呵護，以「360度按摩球」推揉指壓，精準按到痛點，更可透過APP下載新按摩程式！今11／21（一）特別邀請髮神吳依霖老師擔任SOGO忠孝館8F的OSIM專櫃一日店長，傳授保養雙腿的美麗祕訣，並邀請粉絲在週年慶檔期親臨體驗「腿機界愛馬仕」，好好犒賞自己，亦是年底送禮首選！

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髮神吳依霖　美麗不私藏　現場親授保養雙腿的秘訣

活動一登場，髮神吳依霖即興奮表示:「很開心能受邀出席OSIM一日店長的活動，身為按摩愛好者與OSIM的忠實粉絲，能近距離向大家分享與互動，實屬難得的機會！」在時尚圈多年，老師對美麗事物總特別留心，尤其是雙腿的保養，因為工作需要久站，長時間下容易水腫、酸痛，所以漸漸養成自己天天按摩的習慣，來消除水腫與加速代謝，並維持緊緻的腿部線條，但總有疲憊無力、希望有專人按摩之時，直到遇見OSIM 智能腿樂樂 3，媲美師傅手技的按摩科技，精準按到痛點，省去不少時間與力氣，且機身外觀採低調輕奢的風格，充分展現時尚質感，更顯居家空間的品味。

OSIM智能腿樂樂 3，智能偵測　精準按摩　寵愛不分你我

OSIM 智能腿樂樂 3採用獨家創新的「智能揉捏翼」，能夠偵測每位使用者的小腿高度，自動翻轉，從小腿按摩至大腿，並可調節寬窄，提供精準到位的按摩，符合每位使用者的期待，更透過「360 度按摩滾輪」，分別模擬拇指和其餘手指的設計，進行全腿推揉與穴位指壓，促進血液循環，釋放全腿壓力，幫助排除身體不好物質，此次更升級足底的包覆性，如同真人雙掌的包裹揉捏，更模擬按摩 師傅的「扣拳法」，深層按摩足底反射區，消除足底疲累，刺激重要的反射點，提升保護力，促進身心健康。

獨家異國特色技法，APP免費下載新按摩程式　價值持續增長

OSIM蒐羅世界各地的按摩技法，包含泰式伸展、夏威夷揉捏、中式推揉、日式指壓、峇厘平衡、瑞典放鬆等，讓使用者享有多樣體驗，如同飛往國外渡假一般，其中最受人稱讚的是「泰式伸展」，透過智能揉捏翼往上提拉，小腿得以盡情伸展，緩解緊繃，深層放鬆。此外，智能腿樂樂 3更採用人性化的APP操控，按摩功能的調整也更為細膩，最令人驚豔的是OSIM還提供定期免費下載新按摩程式的服務，讓產品價值持續增長，符合每位用家的需求。

特價：24,800元／原價：32,800元　不限品牌舊機換新機再享優惠，詳情請洽OSIM專櫃（月付1,999元／頭款812元／12期0利率）
https://www.osim.com.tw/product/category/Foot-Massagers/uSqueez-3-Leg-Massager

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