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斥藍抹黑鄭文燦　綠營提告：1126制裁奧步、勿讓派系復辟

▲綠營痛斥國民黨、張善政抹黑鄭文燦、鄭運鵬名譽，更羞辱桃園市民的智慧。（圖／鄭運鵬辦公室提供）
▲綠營痛斥國民黨、張善政抹黑鄭文燦、鄭運鵬名譽，更羞辱桃園市民的智慧。（圖／鄭運鵬辦公室提供）

記者黃宣尹／台北報導

民進黨發言人黃世杰今（22）日晚間表示，國民黨今日召開的記者會是使用奧步，隨便用一張匿名截圖就想栽贓抹黑桃園市長鄭文燦團隊，這不只傷害鄭文燦及民進黨桃園市長候選人鄭運鵬的個人名譽，更羞辱桃園市民的智慧，桃園競選辦公室已委請律師提出告訴，以正視聽，奉勸國民黨不要選情告急就奧步盡出。

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黃世杰進一步說，至於國民黨中央今天還搶著替新北市長侯友宜澄清2024議題，殊不知侯友宜早在今年9月的專訪中，被問到未來是否願扛2024重擔時，就已經說過「勇於承擔」，請問國民黨是暗示這篇專訪資訊錯誤？還是朱立倫要請侯友宜發誓，絕對不會選完新北市長，就落跑去跟朱立倫競選總統？

黃世杰更說，反觀張善政在遭媒體爆料20天後，至今仍無法對民眾清楚說明，自己與負責人涉嫌販賣假藥的經濟黨、涉嫌詐欺的致公黨兩個紅統小黨是什麼關係，更未辭去榮譽總顧問、最高顧問兩項職務，讓人不禁好奇，張善政仍要與這樣的小黨緊密連結一起的背後原因為何？請張善政站出來向桃園市民說清楚，他跟這些政黨的關係是什麼？為何他到現在還依戀著顧問職位？別再迴避，更別想唬弄桃園市民。

最後，黃世杰呼籲國民黨及朱立倫，應該回歸政見論述和市政討論，不要只會用這些抹黑、惡質選舉手法來搶救選情，每天召開記者會，用烏賊戰抹黑對手。

鄭運鵬競選辦公室發言人黃韋鈞表示，國民黨整場記者會毫無事實根據，儘是造謠與抹黑，與其說是反抹黑記者會，倒不如說是朱系議員候選人的搶救大會。並且，國民黨說要反奧步，結果整場記者會自打臉，所有的指控都拿不出實體證據便胡亂栽贓造謠，如果這不是奧步，什麼是奧步？根本就是殺人喊救人。

黃韋鈞指出，張善政反省自己屢屢口出惡言、拿不出政策而遭桃園市民看破手腳，竟反控賭盤操控並且誣指鄭文燦介入，所說內容完全不是事實，已嚴重超過合理的言論自由範疇，不只傷害鄭文燦及鄭運鵬的個人名譽，更羞辱桃園市民的智慧。

黃韋鈞表示，針對此一抹黑，辦公室已委請律師提出告訴，期盼能以正視聽，也遏止國民黨繼續傷害桃園的選舉與民主發展，還給桃園市民一個正向、政策的選舉文化。

桃園市政府新聞處長詹賀舜也表示，在選舉最後一週，國民黨每日一抹黑的烏賊戰術，這是沒有民主格調的邪派作風。

詹賀舜說，今日下午2點國民黨所謂的反奧步記者會，記者會本身就是一個奧步，也是一個抹黑的記者會，透過完全不實的資訊方式想來影響選情，並且以不實訊息惡意栽贓鄭文燦利用賭盤影響選情，對於這樣惡質的手段，今天代表鄭文燦，會同黃世杰及律師前往地檢署按鈴，提告朱立倫、桃園市議員候選人凌濤、立委洪孟楷等人，嚴重違反選罷法意圖使人不當選，同時涉及妨礙名譽。

詹賀舜說，為了端正選風，遏止惡質的奧步，呼籲市民朋友，11月26日以選票制裁奧步，不能讓惡質的抹黑得逞、更不能讓國民黨舊派系復辟。

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