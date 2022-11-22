倖存空服員戰議員！鄭文燦、鄭運鵬挺黃敬雅：餘生護高雄

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鄭運鵬表示，從過去的空難事件可以看出黃敬雅是一位非常勇敢的年輕女性，能夠擺脫陰霾重新回到正常生活，難得可貴的是還有投入政治的熱忱。新時代需要新的思維，相信她將會是最符合現代的市議員，也是能夠為下一代著想的好議員，請大家一定要支持9號黃敬雅。
黃敬雅提及，非常榮幸也很高興能夠獲得各界優秀人士的推薦，而鄭文燦除了推薦影片外，還特地為她錄製電話拜票語音，在掃街時常常收到民眾熱切的回應，表示非常開心接到「市長的電話」，顯見鄭文燦的優秀執政成績有目共睹，並且已擴散到外縣市，可以說是全台灣有口皆碑，期許自己也能夠成為一位「五星級議員」
黃敬雅說，最初鼓勵她投入政治的幕後推手就是鄭運鵬，而「快樂選舉」也是他們兩人共同的選舉態度。選舉不該是負面、抹黑、口水戰，也不需要成天塑造悲情勒索選民搶救自己，作為稱職民意代表應要勇於承擔，並且發自內心關心身邊每個人，永遠為人民帶來正向與歡樂，希望自己能夠和鄭運鵬一同當選，讓桃園與高雄加速「運」轉向前「邁」進。
黃敬雅表示，非常感謝參選以來一路支持的選民朋友以及為她錄製推薦影片的各界名人，這次的選舉是改善高雄市議會體質最好的機會，前鎮小港若能夠泛綠五席全上，必當能夠讓議會本土派過半，讓高雄加速向前。拜託鄉親給想為家鄉打拚的年輕人機會，用餘生為高雄打拼。