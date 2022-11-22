批藍營大軍壓境攻擊桃園　鄭運鵬：用選票珍惜8年好成績

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鄭運鵬強調，罵人不會讓桃園進步，建設才會。希望市民給他機會，讓他接棒鄭文燦的五星級施政，建設要更大，照顧要更細，大要大到讓護國神山到桃園，讓台積電投資桃園幾千億，桃園產業能夠大進化；更要多三條線捷運線、三個國道交流道，並且讓所有通勤族能用1200元的月票搭火車、捷運、客運級公車等，方便大家通勤北北基桃生活圈。
鄭文燦上台致詞表示，如果不是鄭文燦與鄭運鵬，機場捷運不會通車，老街溪也不會變乾淨。大家現在已經習以為常的市民卡、天幕、社會住宅、親子館與共融公園等建設也不會存在。鄭文燦說到，鄭運鵬專心提出政策與政見，對手卻整天罵桃園，今天甚至抹黑他丟了十億影響地下賭盤，對手編得出這樣的故事，顯然對這種旁門左道相當熟悉，更是以小人之心度君子之腹。他這八年來正派執政、正道而行，反觀只有對手這些不正的人，才會想出這麼多的奧步。
鄭文燦也說到，他的任期只剩三十幾天，這八年來他盡全力，一天當三天用。他更透露，他的太太私下問他，朋友們都稱他鋼鐵市長，為何回家就馬上睡著，鄭文燦笑說，就是因為每天都認真工作，回家就沒電了，而他最大的滿足即是最愛的故鄉桃園，一天比一天更進步。他呼籲最後階段，大家要全力拉票，一人拉十票，集中選票不要浪費，才不會讓國民黨舊派系再回到桃園。期盼大家用選票肯定桃園、肯定鄭文燦八年的努力，讓鄭運鵬站在他肩膀上做得更多、更好、更快。
鄭運鵬競辦表示內壢選前之夜有超過千人參加，競辦最後也發送參加的民眾每人一條土司，排隊領取人潮長達20多公尺，花費10分鐘才發放完畢。