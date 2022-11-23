MLB／世界大賽雖煞羽而歸　費城人仍宣佈續留總裁至2027

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66歲的Dombrowski於2020年底加入費城人，在加入費城之前，他有操盤四支球隊的經驗，最起先是於1988到1991賽季擔任蒙特婁博覽會的總管，接著是1991到2001年賽季的佛羅里達馬林魚，以及2002到2015賽季的底特律老虎，跟2015到2019賽季的波士頓紅襪，最後才在2021賽季正式接管費城人。
Dombrowski生涯操盤了四支球隊進入世界大賽，是歷史第一人，並且也是僅有的五名操盤兩支球隊拿下世界大賽冠軍的總管之一，這兩支球隊分別是1997賽季的馬林魚隊以及2018賽季的紅襪隊。
光是在今年賽季前，Dombrowski就為費城人分別和Kyle Schwarber與Nick Castellanos兩名明星外野手簽下長約，還找來Brad Hand補強後援防線，他還在賽季中交易來內野手Edmundo Sosa、外野手Brandon Marsh以及兩位投手Noah Syndergaard、David Robertson，這些球員都成為費城人在季後賽的重要戰力。
獲得球隊續約，Dombrowski也對此表示「在過去幾年裡，我們在棒球領域的營運上取得相當不錯的進展，我也將會致力在這個基礎上，為球團及球迷組成一支冠軍隊伍」。