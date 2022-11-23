汪小菲言語凌遲小S夫妻 再嗆許雅鈞「道貌岸然真噁心」
汪小菲沒確實履行離婚協議，被大S透過法律程序追討積欠的500萬生活費後，理智線斷裂，從前妻到徐家老小全都罵了一輪，並放話要飛來台灣對質，但兩岸媒體和狗仔昨（22日）都等不到人，汪小菲深夜在微博發文，再次攻擊小S夫妻，IP位置顯示北京。
娛樂中心／綜合報導
除了痛罵徐家老小，汪小菲喊了10多次「明天回台北」，但人依然在北京，直到22日晚間23點08分PO文寫下：「今天我親愛的徐媽媽給我留言，讓我別說了，沒問題，讓妳家那個小玩意兒我閉嘴，還有她老公那事兒，真噁心，道貌岸然我只服你！」言語霸凌徐家人的行為持續，不過這次發布沒多久就刪文。
汪小菲不僅沒證據爆料小S濫用無處方安眠藥，還聲稱小S老公許雅鈞「在家樓下找姑娘」，據《自由時報》報導，徐媽（黃春梅）說許雅鈞是她的女婿，自己很清楚對方為人，對於汪母張蘭傳語音罵完換到直播繼續罵她，徐媽忍不住爆粗口：「哇X！她是靠罵我在賣她的貨，太沒道理了！」她說自己不講髒話的，就是因為被對方這樣弄，「不想講這個人」。
至於大S身心狀況，徐媽心疼地說，自己不能再刺激大S了，因為她一緊張就會呼吸困難。（編輯：楊穎軒）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110