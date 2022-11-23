不分南北桃！鄭運鵬揪何欣純中壢車掃　斥藍營抹黑鄭文燦

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何欣純也說，自己也藉由這機會呼籲，在桃園市就學的台中市的子弟們，記得禮拜六一定要回台中投票。讓鄭運鵬和台中的蔡其昌，一起共同守護屬於自己的城市。
鄭運鵬也說，在台中就學的桃園市民朋友也要記得回來投票，選最好的候選人。今天要特別感謝何欣純從台中上來，早上因為下雨，徒步掃街也取消，以免打擾到攤商和買菜的朋友，但是車掃照常進行，「我有特別在8點左右打電話給何欣純，問她今天下雨OK不OK？她說沒問題，一定要來」。
鄭運鵬表示，他也知道何欣純是前任的幹事長，最困難的事情交給幹事長絕對是OK的，很感謝何欣純情義相挺，風雨相挺，桃園和台中一起迎來勝選。
鄭運鵬也說，選舉僅剩下3天，並不會分是北桃園還是南桃園，每一個桃園的市民朋友，每一個行政區都盡量和大家拜會，萬箭齊發讓大家看見。
談到藍營不斷抹黑鄭文燦團隊，鄭運鵬說，很難想像國民黨主席朱立倫帶領的國民黨，這次選舉惡質到這種地步，包含瞎掰一個控制賭盤的傳言、桃園的土地炒作，但過去國民黨才是在桃園炒地皮被淘汰的政黨，用這種惡意的連結和無端的指控，「我支持鄭文燦市長在法律上面追求真相，保護權益，也讓市民看到國民黨在選舉上惡質的操作」。
另外，國民黨候選人張善政在座談會上發放泡麵，引發賄選質疑，鄭運鵬被問及此事時說，張善政發放的麵很明顯市價超過30元的定義，市長選舉希望是乾淨的選舉，也希望選舉送禮的文化不要發生。
鄭運鵬也表示，桃園市是這幾年少數有人口紅利的直轄市，鄭文燦這8年的好成績跟照顧的政策，讓人口增加21萬人，大部分都是年輕家庭。自己希望和呼籲這幾年見證到桃園進步，不管是原來的桃園市民朋友，或者是新的桃園人都出來投票，不分年齡每一票都很重要，也請大家把自己的選票當作是護國神山，選對人會做事。