好市多黑五第3天「打架洗髮精」回歸了！不到半天快搶光
美式賣場好市多（Costco）「黑色購物節」，今（23）日推出三星85吋電視現折3萬5千元、3D按摩椅2萬元有找。不過其中最吸睛的王牌特價商品為英國Herbal Essences草本洗髮精，因這款洗髮精在去年黑五造成搶購風潮，更有2名男性顧客為了一罐洗髮精大打出手，1秒把賣場變成格鬥台，引發全台民眾關注，而這款「打架也要搶的洗髮精」魅力依舊，好市多內湖店僅開賣3小時，就只剩最後1層半貨架的商品，想要購買的民眾可要抓緊腳步了！
記者鍾怡婷/綜合報導
好市多黑五第3天的優惠，最讓人注意的便是英國Herbal Essences草本洗髮精回歸，去年好市多黑五有兩名男子，因為排隊搶購時起口角，其中一男子叫囂後擺出戰鬥彈跳姿勢出擊，卻遭另一位背心男一拳KO，兩人開打後一邊怒吼，影片在網路上瘋傳，火熱程度讓洗髮精一度賣到缺貨。今年在第3天釋出優惠價格，同樣有不少民眾到場搶購。
以下《NOWnews今日新聞》也為讀者整理了第3天必購優惠商品
【生活用品】
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【3c家電】
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PHILIPS STEAM IRON 飛利浦蒸汽熨斗，原價1999元，特價1599元
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