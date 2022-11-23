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好市多黑五第3天「打架洗髮精」回歸了！不到半天快搶光

▲去年黑五為搶購英國草本洗髮精，兩名男性顧客把好市多變格鬥現場，如今這款「打架洗髮精」再次回歸，果然又掀起搶購潮。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲去年黑五為搶購英國草本洗髮精，兩名男性顧客把好市多變格鬥現場，如今這款「打架洗髮精」再次回歸，果然又掀起搶購潮。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

美式賣場好市多（Costco）「黑色購物節」，今（23）日推出三星85吋電視現折3萬5千元、3D按摩椅2萬元有找。不過其中最吸睛的王牌特價商品為英國Herbal Essences草本洗髮精，因這款洗髮精在去年黑五造成搶購風潮，更有2名男性顧客為了一罐洗髮精大打出手，1秒把賣場變成格鬥台，引發全台民眾關注，而這款「打架也要搶的洗髮精」魅力依舊，好市多內湖店僅開賣3小時，就只剩最後1層半貨架的商品，想要購買的民眾可要抓緊腳步了！

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▲有兩名男子在好市多疑似因為搶一款特價洗髮精而大打出手，讓在場所有人都超傻眼。（圖／翻攝自 爆料公社APP）
▲去年黑五有兩名男子在好市多因為搶一款特價洗髮精而大打出手，讓在場所有人都超傻眼。（圖／翻攝自 爆料公社APP）
好市多黑五第3天的優惠，最讓人注意的便是英國Herbal Essences草本洗髮精回歸，去年好市多黑五有兩名男子，因為排隊搶購時起口角，其中一男子叫囂後擺出戰鬥彈跳姿勢出擊，卻遭另一位背心男一拳KO，兩人開打後一邊怒吼，影片在網路上瘋傳，火熱程度讓洗髮精一度賣到缺貨。今年在第3天釋出優惠價格，同樣有不少民眾到場搶購。

以下《NOWnews今日新聞》也為讀者整理了第3天必購優惠商品

【生活用品】

Herbal Essences　Shampoo草本豐盈清香洗髮露組 400毫升3入，原價629元，特價479元

NEUTROGENARINBATHGEL 露得清沐浴露 1182毫升，原價499元特價374元

DISNEY LADIES LOUNGE SET 女長袖睡衣兩件套組，原價659元，特價559元

Kirkland Signature 科克蘭 陽極不沾鋁製鍋具組 10件組，原價4389元，特價2999元

STANLEY WATER BOTTLE ICEFLOW 不鏽鋼手提吸管杯 容量650毫升，原價835元，特價675元

ERGOKING CHAIR 全功能網布人體工學椅 54 X 52 X 109.5-118.5公分，原價8799，特價7199

【3c家電】

SAMSUNG 85"4K UHDTV 85吋 CRYSTAL 4K UHD電視，原價114999元，特價79999元

DOCTORAIRMASSAGECHAIR 3D紓壓按摩椅，原價22999元，特價19999元

PHILIPS STEAM IRON 飛利浦蒸汽熨斗，原價1999元，特價1599元

IRIS OHYAMA 智慧型IH電子鍋，原價5799元，特價4929元

DOLCEGUSTOPICCOLOXSSET 雀巢膠囊咖啡機膠囊禮盒組 60顆咖啡膠囊+馬克杯，原價2899元，特價2299元

【鑽石精品】

3.00CTW DIAMOND BRACELET 3.00克拉圓形鑽石手鍊 14K白K金 VS2／G，原價109599元，特價90099元

▲好市多第三天優惠，SAMSUNG 85吋電視。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲好市多第三天優惠，SAMSUNG 85吋電視。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲好市多第三天優惠，SAMSUNG 85吋電視。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲好市多第三天優惠，IRIS OHYAMA 智慧型IH電子鍋。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲IRIS OHYAMA 智慧型IH電子鍋
▲好市多第三天優惠，DISNEY LADIES LOUNGE SET 女長袖睡衣兩件套組。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲好市多第三天優惠，IRIS OHYAMA 智慧型IH電子鍋。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲好市多第三天優惠，科克蘭陽極不沾鋁製鍋具組。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲好市多黑五第三天優惠，雀巢膠囊咖啡機膠囊禮盒組。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲好市多黑五第三天優惠，雀巢膠囊咖啡機膠囊禮盒組。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲好市多黑五第三天優惠， 飛利浦蒸汽熨斗。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲好市多黑五第三天優惠， 飛利浦蒸汽熨斗。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲（圖／記者鍾怡婷攝）
▲好市多第三天優惠， 3.00克拉圓形鑽石手鍊。（圖／記者鍾怡婷攝）

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