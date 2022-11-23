MLB／兩大老鬼本季大回春　榮獲今年賽季東山再起獎

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從2005年開始，大聯盟開始頒發東山再起獎後，Verlander是史上首位獲獎的太空人隊選手，而Pujols則是第三位獲獎的紅雀隊選手，此前曾經獲得這座獎項的紅雀球員還有2009年的Chris Carpenter以及2011年的Lance Berkman。
Verlander上週才奪下生涯第三座賽揚獎肯定，今天就再獲得另一項榮譽，他在本賽季拿下18勝4敗，防禦率1.75的超猛表現，但是他在2020年賽季僅投6場比賽就去開韌帶移植手術(Tommy John)，上賽季更是整季都報銷，所以本賽季能繳出如此好的表現實屬不易，而他1.75的防禦率也創下了自2000年Pedro Martinez繳出單季1.74防禦率後，美聯投手的單季最低防禦率紀錄。
42歲的Pujols本季回鍋老東家紅雀，在生涯第22個賽季，同時也是最後一個賽季，他擊出24轟，是自2016賽季的31轟以來擊出最多全壘打的一季，其中有18支是在明星賽後打出來的，在下半季全聯盟打出比他多全壘打的只有本季敲出62轟的紐約洋基隊「法官」Aaron Judge，他在明星賽後轟出29支全壘打。
Pujols本季的回春表現，也讓他順利締造生涯700轟的大紀錄，而他今年打出.895的OPS，還比他在洛杉磯天使隊的所有賽季都還要高，也是近十年以來的新高。
其他有獲得東山再起獎選票的美聯球員，還有包含Pujols的前天使隊友「鱒魚大哥」Mike Trout、洋基隊的Matt Carpenter與Verlander的太空人隊隊友Alex Bregman，而國聯部分則有多達六位球員獲得選票，分別是亞特蘭大勇士隊的Ronald Acuña Jr.、費城費城人隊的Mark Appel、本季效力芝加哥小熊隊及費城人隊的David Robertson、本季效力於辛辛那提紅人跟聖地牙哥教士隊的Brandon Drury、教士隊的Nick Martinez以及紅雀隊的Ryan Helsley。