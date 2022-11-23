張蘭爆氣了！汪小菲「被媽媽罵慫蛋」 聽話秒刪除停戰文
大S（徐熙媛）與前夫汪小菲撕破臉，隔空開戰多日，汪小菲甚至放話要來台灣，但人不僅沒來，今（23）日還突然在微博發文，感謝大S的付出，「咱們夫妻一場，都過去了，咱們不再互相傷害了」，甚至還要把千萬床墊燒了，劇情大翻轉，讓網友全看傻，豈料正在直播中的張蘭得知此事後，馬上傳語音給兒子「你做錯什麼了你道歉？你個慫蛋」，但又稱兒子「不是道歉，這叫有格局」，而汪小菲隨後也將該「求和」貼文刪除，看得出來很聽媽媽的話。
娛樂中心／綜合報導
汪小菲今日在微博發文，「咱們夫妻一場，昨天我急了，是你發起的戰爭，說我不給家用逼的我上熱搜。我什麼都不想說了，床墊給丫燒了，都過去了，咱們不再互相傷害了，你是媽媽，我感謝你。我什麼都不說了」，讓網友全看傻，「每次都這樣，發瘋半天，然後又算了，網友被你耍得團團轉」、「是在害怕什麼嗎」、「你怎麼突然被妥協了」。
當時正在直播中的張蘭得知此消息以後，便馬上拿起手機傳語音給兒子「你做錯什麼了你道歉？你個慫蛋」，但張蘭似乎誤會汪小菲了，因為他的貼文內並沒有「對不起」、「抱歉」或「不好意思」等字句，而張蘭後來冷靜後，可能發現自己誤會兒子，又稱「這不叫道歉，這個北京爺們啊，他呢，這就是軟中帶硬，這叫格局，知道嗎？認知不同，你們呀，應該挺咱們國人」，而汪小菲在媽媽罵人以後，便將貼文刪除。
後來，張蘭又在直播中表示，「你們替我去留言去，阿，他的微博你們趕緊去，正義的去留言，不用說那些，那什麼的，就正義的留言，替我去懟」，還加上不少手勢，看起來非常氣憤，雖然張蘭並未指名道姓，但網友們的留言也幾乎都是在討論大S、汪小菲一事，因此她到底叫網友們到誰的微博「懟」回去，網友們也都心照不宣。
此外，微博網友也爆料，張蘭在直播間不僅罵汪小菲「慫包蛋」，甚至還說汪小菲道歉就要「砍了他的手」，也讓網友們紛紛留言，「戰蘭」、「汪慫菲退場就退場吧，接下來把麥克風直接給到戰蘭」、「真不如他媽呢」、「這汪汪一家人，太抓馬（drama）了」、「確實太慫了」。（編輯：郭佩蓉）