中職／中職本季最佳10人出爐！兄弟洋投捕攜手獲獎

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中信兄弟洋投德保拉在中職第三年持續展現宰制力，本季繳出14勝、158次奪三振、防禦率2.44的成績，拿下勝投王、三振王的頭銜，連續三年拿下最佳九人投手獎，今年更有機會角逐年度最有價值球員，力拚年度MVP三連霸。中信兄弟隊長王威晨完成金手套四連霸後，今年也順利收下最佳九人三壘手獎，連續三年奪下此殊榮，是隊上攻守俱佳的當家三壘手。隊友江坤宇今年打擊更進化，129支安打、6支全壘打、打擊率0.318皆是生涯新高，以優異成績蟬聯最佳九人游擊手獎，完成二連霸。
樂天桃猿林立今年成績亮眼，140安打、14全壘打、83打點、打擊率0.335，包辦安打王、打點王、打擊王，拿下最佳九人二壘手獎實至名歸，也是今年呼聲極高的年度最有價值球員競爭者。統一7-ELEVEn獅隊陳傑憲火力穩定輸出，打擊率年年維持在3成以上，攻守兼具囊括金手套及最佳九人，成功蟬聯三年最佳九人外野手獎。
今年首次獲獎的選手不少，富邦悍將范國宸本季出賽114場，131支安打、9支全壘打、51打點，安打數排聯盟第四，奪下最佳九人一壘手獎。樂天桃猿陳晨威以快腿聞名，單季38次盜壘成為今年的盜壘王，本季123支安打排聯盟第二、打擊率0.327為生涯新高，打擊實力更上一層樓，拿下生涯首座最佳九人外野手獎。中信兄弟福來喜在拿下金手套獎後，打擊方面也獲得肯定，順利奪下最佳九人捕手獎，成為中職首位拿到最佳九人捕手獎的洋將，也是首位包辦兩項捕手獎的外籍選手。
味全龍郭天信本季打擊率0.301，138支安打、25次盜壘皆排聯盟第二，陣中最為穩定的開路先鋒，成功挑戰最佳九人外野手獎二連霸。今年轉戰味全的林智勝出賽機會增加，本季103場出賽，繳出104支安打、10支全壘打、62分打點、打擊率0.300，曾拿過6次最佳九人游擊手、1次最佳九人二壘手，時隔6年再度獲獎，也是生涯首度獲得最佳指定打擊獎。
「年度最佳美技獎」總決選也於今（23）日結束票選，聯盟與LINE TODAY合作進行票選，經過14,993位球迷票選結果，最終由中信兄弟游擊手江坤宇於今年4月4日，在新莊球場的美技飛撲，攔下悍將打者霸帝士強勁滾地安打，起身精準傳一壘完成刺殺的精采守備，獲得7,780票，以51.89%的高得票率，擊敗其他入選者，榮獲2022年度最佳美技獎。