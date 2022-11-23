T1／海神主場開幕周在高雄巨蛋　帕克開球、 徐若瑄獻唱

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元年未能在主場封王，因此26日開幕戰將於高雄巨蛋舉行冠軍頒獎儀式，邀請現場與螢幕前的神隊友共同見證。元年冠軍戒由海神團隊歷經多次討論與設計，委託知名飾品工藝師李令言操刀，運用傳統金工、蠟雕融入三維科技、三維雕塑，結合傳統及現代工法，兼顧東方的神秘色彩與西方的熱情元素，將象徵海神的標誌完美融合，透過沙弗來石的綠色光芒，呼應高雄一號港口綠燈塔，傳達高雄全家海神守護家園、榮耀高雄的核心理念。
帕克教頭27日開球 海神眾將獻祝福
中華男籃總教練帕克(Charlie Parker)六年來悉心培育國內人才，高雄全家海神陣中胡瓏貿、于煥亞、吳曉謹、邱子軒、呂威霆、林任鴻皆曾受其指導，獲益良多。27日特別邀請帕克擔任開球嘉賓，感謝其長年奉獻與付出，高雄全家海神隊與曾和帕克教練共事過的球員，一同為其貢獻與未來生涯獻上最真誠敬意與祝福。
早鳥進場最挺禮 雄心one浪雄好勝
11月26日、27日開幕週前 50 名穿著海神官方商品入場神隊友，可至服務台兌換商家神隊友提供的海神最挺禮，前1000名可獲得開幕戰限定早鳥禮-雄湧Tee乙件。進場就有機會獲得Power Jelly能量果凍飲 、奇可餐飲、漢來海港下午茶買一送一餐券、摩曼頓、Crisken脆司肯以及HARIBO 哈瑞寶小熊軟糖，看海神有吃有拿。
雄心one浪雄好勝，場內外市集任你逛。開幕週場內精心規劃球隊「榮耀牆」、「十全十美」聯盟年度獎項、「封王有你」拍照牆，重溫感動瞬間，另有台灣運彩、全家便利商店、玉山銀行、全盈+PAY、Dr.Wu攤位浪你闖。
場外活動同樣滿滿，最受歡迎的「Brownie氣舞人」與大小朋友廣場相會、「神隊友自拍架」絕佳打卡點留下「雄湧」完美合影，以及巨蛋外的30家攤販之「雄店市集」，陪伴神隊友度過雄好勝的開幕週。