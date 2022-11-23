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保留歲月痕跡的老屋咖啡館
Ça va小日和 介紹
回想起當時踏進Ça va小日和，其實是在散步中無意發現指引招牌，不然店家悄悄地隱身於住宅區當中，一般實在很難發現這裡有家咖啡館，不過也幸好有朝著招牌前進，才有機會一探究竟！Ça va小日和是由兩層樓建築改建而成的，店主保留了老屋原始的基底，以純白的牆面搭配木質家具，並將乾燥花、植栽、書本等小物作為空間的點綴，打造出猶如置身在日本的氛圍。
圖／IG@weibao_fooddiary圖／IG@weibao_fooddiary圖／＠ReadyGo編輯Summer Wu
品嚐一秒置身京都的美味
Ça va小日和 餐點介紹
Ça va小日和的低消為飲品一份，至於菜單的部分，店家提供各式咖啡、牛奶和茶飲，另外也有無咖啡因的梅子醋飲、水果氣泡飲等等，而輕食則有佐蜂蜜、果醬、義式香料或蛋沙拉的豆漿吐司，烤得香酥的豆漿吐司口感是柔軟且帶點嚼勁，無論是配上甜還是鹹口味都很順口！此外有時還會推出限定定食，而甜點品項有戚風蛋糕、香蕉核桃磅蛋糕、蔓越莓司康、大人味焦糖布丁等選擇，如果每種口味都想吃一點的話，也可以點他們的午茶點心盤組合，一次就能吃到當天的四款甜點喔。
圖／IG@weibao_fooddiary圖／IG@weibao_fooddiary圖／＠ReadyGo編輯Summer Wu
推廣藝文活動不遺餘力
Ça va小日和 活動介紹
除了用餐氣氛清幽寧靜，以及餐點美味又上相之外，我想老屋咖啡廳最迷人的地方，莫過於重新整理過，店主所賦予的全新面貌吧！在Ça va小日和的二樓閣樓與一樓閒置空間，不定期會舉辦展覽等藝文活動，特別推薦大家可以脫鞋子往木造階梯走上去，在閣樓看展或單純坐坐，欣賞老屋斜屋頂的樣貌，或是當作講悄悄話小天地，一不小心就會忘記時間。
圖／IG@weibao_fooddiary圖／＠ReadyGo編輯Summer Wu
記得曾在店主的臉書看過分享，老房子有壁癌又有漏水的問題，因此旅行在外總不免擔心氣候是否會影響房子，或是定期就要重漆牆壁的油漆。而整理和維持現狀全都是靠她一人之力，所以我們能看到現在Ça va小日和如此清新且帶有白色系質感的風格，實屬看似簡單也並不簡單，歡迎大家下次到新竹走走或旅遊時，安排一趟宛如在京都的愜意咖啡館行程吧！
圖／IG@weibao_fooddiary圖／IG@weibao_fooddiary
Ça va小日和
- 地址：新竹市北區江山街17巷之4號
- 電話：03-522-3069
- 營業時間：12:00-18:00
- Facebook：Ça va小日和
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原文出處 : ReadyGo 宛如置身在京都！走進新竹老宅咖啡館「Ça va小日和」，感受寧靜而美好的時刻
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