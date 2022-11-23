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圖片來源/ @ReadyGo
船長先生位於體育路上的小巷子內，第一次去很容易錯過，可以直接認巷子口的「那個年代杏仁豆腐冰」，從豆腐冰旁邊的小巷子走進去就會看到寫著Señor Capitán的木牌了！裡頭的擺設參考當地小酒館走木質暖色調風格，讓船長先生格外充滿了溫暖的氛圍。店內座位不多，也因此並不壅擠，很適合跟三五好友一起來這裡邊享受美食邊聊天。
圖片來源/ IG@yun.wander
店內主要賣的是早午餐，但不同於常見的英式早午餐，船長先生以西班牙家常菜作為主餐，也有炸物、甜點與氣泡酒等品項，西班牙特色的燉飯當然也不能少，每天會提供不同口味的燉飯，因為準備手續較繁瑣，如果想品嘗燉飯要記得提前一天預約喔！
船長先生菜色推薦
黑嚕嚕墨魚飯
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需要提前預訂的墨魚飯，有個人份與四人份兩種版本，以新鮮的小卷作為主角，搭配濃郁的墨魚汁與蒜味美乃滋，味道特別香濃，讓人一口接著一口停不下來! 不過燉飯的口感吃起來就比較軟爛，雖然是用西班牙進口米製作的，但並不像傳統燉飯有明顯的米心口感，比較偏向台灣口味的燉飯。
橄欖油蒜辣蝦
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如果比起米飯，你更喜歡麵包當主食，那麼就絕對不能錯過這道橄欖油蒜辣蝦。船長先生的橄欖油蒜辣蝦是屬於越吃越順口的辣度，煙燻後的辣椒片並不會辣到讓人受不了，蝦子本身也很新鮮，搭配上煎過後的蒜片，有著濃濃的蒜香，卻不會嗆口。單吃就很美味的蒜辣蝦，拿起一旁酥脆的法國麵包一起沾著吃後，味道更是美味，一不小心就會把這盤吃得一乾二淨！
西班牙烘蛋
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除了主食外，他們家的配餐也是同樣的美味。這道西班牙烘蛋更是讓人吃過一次就愛上，每次來到船長先生都一定要點一份來品嘗。看似簡單的西班牙烘蛋，卻有著不簡單的多層次口感。烘蛋會切成三角蛋糕的模樣，層層堆疊的蛋與馬鈴薯片，一口咬下多層次的口感讓人驚豔。 單吃就很美味，搭配上一旁附上的沾醬更是突顯馬鈴薯的香氣。
另外Señor Capitán 船長先生也是一間寵物友善的餐廳，各位毛小孩的爸爸媽媽也能帶毛小孩來這用餐，餐廳偶爾也會有貓咪出來見客，幸運的話還能被寵幸與貓咪一起用餐喔！
Señor Capitán 船長先生
地址：台南市南區體育路5巷6號
電話：06 2150711
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原文出處 : ReadyGo 【台南早午餐推薦】台南異國早午餐！巷弄中的西班牙小餐館，船長先生Señor Capitán
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