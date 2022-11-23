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龍百貨
圖／@oranberry_cmjz
喜歡恐龍的你到台南絕對不能錯過這間位於中西區的「龍百貨」！店內以恐龍為主題的復古風格，讓桌上擺放著的恐龍公仔陪你一起用餐。除了特色獨具的店內擺設之外，菜單的設計也藏有巧思，餐點名稱之中也有許多與恐龍相關的元素，早午餐套餐中的恐龍烙印漢堡和恐龍烙印吐司也相當受歡迎。假日無訂位服務，想要前往用餐的話，記得先到店內登記候位。
圖／@oranberry_cmjz
營業時間：週二～週六 9:30-14:30
地址：台南市中西區民權路二段64巷53號
龍百貨 臉書專頁
肚吉貳貳
圖／@food_12_26
取「肚子餓餓」的諧音，暖色調的店面和可愛的肚吉logo營造了溫韾舒適的氛圍，可以讓人好好享受一頓豐盛的早午餐。店內提供低溫發酵三明治、厚吐司、熱壓吐司和脆皮烤薄餅等系列套餐，有厚豬排、日式炸蝦、龍蝦等餐點可以選擇，餐點多元豐富，再點上一杯咖啡或是拿鐵，好好補充假期一整天的活力。
圖／@food_12_26
營業時間：週一、週四～週日 8:00-15:00
地址：台南市東區裕信路10號
肚吉貳貳 臉書專頁
負債女孩
圖／@ashley25_
原本為餐車的負債女孩在中西區的巷弄間開了店面，由老房子改建而成的咖啡廳，保留了歲月的痕跡、充滿了老宅的復古魅力。原本的餐車美食更加升級，早午餐系列的肉食主義者拼盤、MINI堡拼盤和經典手打牛肉堡等餐點都相當受歡迎，喜歡老宅風格餐廳、咖啡廳的你一定要來這間由餐車起家的「負債女孩」看看！
圖／@ashley25_
營業時間：9:00-16:00（店休公布於臉書專頁）
地址：台南市中西區民族路三段148巷33號
負債女孩 臉書專頁
頓號 Comma
圖／@lin.lin_food
由萬屯和日日享食合作推出的早午餐店「頓號 Comma」，隱身於巷弄之間，老屋改造的店面保留了歲月的痕跡，營造出懷舊又溫馨的氛圍。店內所提供了吐司、厚片、餐包等麵包都是由高人氣的萬屯麵包販賣所製作，餡料則是由日日享食提供，有鹹有甜，選擇多樣。臉書粉專上預告即將於 10 月底之前推出新菜單，想要嘗鮮的話也可以去試試看！
圖／@lin.lin_food
營業時間：10:00-16:30（店休公布於臉書專頁）
地址：台南市北區開元路212巷126號
頓號 Comma 臉書專頁
PIANO PIANO
圖／@ariel.foodfancy
位於台南美術館二館附近的「PIANO PIANO」隱身於巷弄間的老宅二樓，店門口看起來像是一般的透天民宅，但是走上二樓，就能夠進到店內的用餐空間。餐點有分為早午餐、咖哩飯、手工披薩等系列，其中，明太子雞腿早午餐更是許多人必點的品項，份量十足。此外，PIANO PIANO 也是寵物友善餐廳，如果想帶著毛小孩一起進到店內的話，也沒問題！（須遵守店內規定）
圖／@ariel.foodfancy
營業時間：週三～週五 10:00-16:00、週六、週日 9:00-16:00
地址：台南市中西區府前路一段342巷19號1樓
PIANO PIANO 臉書專頁
好在 wellin
圖／@cindy_eatsss
好在 wellin 提供了許多早午餐品項可供選擇，包含義式嫩煎橙香雞腿排、限量的炙燒起司手打牛漢堡排等早午餐系列和帕尼尼、三明治等等。用餐區分為一樓和二樓，雖然店內的位置不多，但是每一處用餐的位置都可以看到店家的用心布置 ；如果沒有位子可以坐下來內用的話，也可以外帶餐點回家享用。
圖／@cindy_eatsss
營業時間：週二～週日 9:00-16:00
地址：台南市東區小東路368號
好在 wellin 臉書專頁
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原文出處 : ReadyGo 台南早午餐｜睡到自然醒，讓一頓豐盛的早午餐開始悠閒的假期！
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