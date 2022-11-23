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圖／@wendyyychang_
擁有百年歷史的拱北殿除了是汐止當地的信仰中心之外，每到了秋季，寺廟周圍的環山步道旁的楓葉就會逐漸轉紅，變成一整片艷紅。除了可以搭乘公車前往拱北殿之外，拱北殿前設有停車場，自行開車前往也十分便利。拱北殿的雙拱橋更是許多人拍照打卡的熱門景點，有時間的話，不妨沿著步道走走，欣賞周圍美麗的自然景致。此外，拱北殿在楓葉季也會舉辦「拱北文化楓葉祭」，會有公益文化市集和健走活動，今年（2022年）的活動即將於12月17日、18日舉行，有空的話也能夠到現場共襄盛舉。
圖／@s802146528
開放時間：7:00-17:00
地址：新北市汐止區汐萬路三段88號
汐止拱北殿 臉書專頁
台北奧萬大樂活莊園
圖／@c.j_131
位於台北陽明山的「台北奧萬大樂活莊園」，源自於擁有30年歷史的次男花圃，早期種植蔬菜、柑橘，後來改為種植楓樹、黑松、茶花等植栽。園區內的楓樹嫁接自日本的品種，該品種在4月左右長出新芽時，會有一個月左右的紅葉期，因此，每年會有兩次的楓葉期可以欣賞，分別是3月下旬到5月發新芽和11月底到12月落葉之前的楓紅，往往都吸引許多攝影迷前去拍攝。此外，園區內也有提供蔬食餐飲，如果逛累了，也可以坐下來吃個飯、喝喝下午茶。
圖／@c.j_131圖／@c.j_131
開放時間：平日10:00-18:00、假日 9:00-19:00，週三公休
地址：台北巿士林區平菁街10巷內
台北奧萬大 臉書專頁
福壽山農場
圖／@catherine.hsieh0808
福壽山農場位於台中梨山地區，園區內主要有兩個楓葉觀賞區，分別為鴛鴦湖和松廬一帶。鴛鴦湖畔種植了許多不同品種的楓樹，因此在10月中下旬就會先一步進入最佳賞楓期，可以欣賞到多層次的楓紅美景；至於松廬，最適合賞楓的月分則是在11月中下旬。如果想要悠閒地在園區內欣賞不同時間的楓葉之美，也可以入住楓林雅築木屋或是露營區，可以隨時欣賞到美麗的楓紅。除此之外，福壽山農場內還能夠體驗採果，非常適合來場親近自然的旅行！
圖／@esther6lu圖／@esther6lu
開放時間：6:00-21:30
地址：台中市和平區梨山里福壽路29號
福壽山農場 臉書專頁
大雪山國家森林遊樂區
圖／@dalin209
占地廣闊的大雪山國家森林遊樂區內有許多健行、登山步道，除了能夠到這裡運動、接近大自然之外，每到了11、12月，園區內的楓葉都會漸漸轉紅，也是台中最美的賞楓景點之一。大雪山國家森林遊樂區內有台灣紅榨槭、青楓、楓香、尖葉槭等品種的楓葉，可以欣賞到不同品種楓葉的姿態。園區內也有提供住宿，有時間的話，也可以在這裡住上一晚，天氣好的時候，晚上還能夠看到滿天星斗，好好感受在大自然內放鬆的一整天。
圖／@dalin209
開放時間：6:30-17:00
地址：台中市和平區雪山路18號
大雪山國家森林遊樂區 臉書專頁
杉林溪森林生態渡假園區
圖／@du.donna
位於南投的杉林溪森林遊樂區有著豐富的自然資源，每到了10月、11月，就有轉黃的銀杏和轉紅的楓葉可以觀賞，對攝影有興趣的人絕對不能錯過！園區內種植的楓葉品種有青楓、紫葉槭、楓香等，數量多達4000棵，一整片楓樹轉紅的景象相當壯觀。此外，杉林溪森林遊樂區還有提供免費的導覽活動，日間的導覽會介紹杉林溪內的動植物，夜間則是有觀星導覽。如果想要多在園區內吸收芬多精，不妨入住杉林溪大飯店、杉林溪主題會館或是杉林溪的小木屋，聽著窗外的蟲鳴鳥叫入睡。
圖／@dianehigurashi圖／@dianehigurashi
開放時間：07:00 – 21:00
地址：南投縣竹山鎮溪山路6號
杉林溪森林遊樂區 臉書專頁
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原文出處 : ReadyGo 2022賞楓特選！秋天就是要賞楓，適合全家大小的５個追楓景點
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