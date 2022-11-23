第一階段口罩鬆綁要來了！王必勝：12月初實施

本土新冠疫情穩定趨緩，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今（23）日接受廣播節目專訪時透露，第一階段口罩禁令鬆綁將於12月初實施，開放室外免戴口罩，第二階段則為指定特殊場合佩戴，但仍要看疫情發展決定上路日期。
記者許若茵／台北報導
今下午王必勝接受廣播節目專訪時說明，鬆綁口罩有一些標準，在本土疫情狀況上，本波BA.5的流行確定已經過了高峰，還低於4月底的標準，已經沒問題了，但醫療量能方面，其餘國家鬆綁口罩後，或多或少都會造成確診數反彈，還要考量冬季醫療量能能否支應，另冬季還有許多呼吸道傳染病也需評估。
王必勝指出，若是疫情無特殊變化，在12月初就會就會實施第一階段口罩鬆綁，開放室外口罩免戴，室內要戴，第二階段則規劃特殊室內場所要戴，例如人潮擁擠、密閉的大眾運輸，以及有脆弱族群的醫院與長照中心，不過由於冬季傳染病較多，上路時間可能會稍微晚一點，還無法預算時間。
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