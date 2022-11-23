汪小菲千萬床墊被銷毀！律師狠酸：切開有沒有蹦出酸辣粉
大S（徐熙媛）前夫汪小菲未履行離婚協議，從3月至今欠下超過500萬元的生活費，這事被媒體曝光後，汪小菲理智線斷裂，與母親張蘭女士連連開嗆，地圖炮更波及小S（徐熙娣）、大S現任老公具俊曄等人。而汪小菲還特別點名千萬床墊，大S昨（22）日也火速將床墊歸還至汪小菲名下的S HOTEL，今晚飯店更公開床墊的「銷毀過程」，吸引大批民眾關注。床墊遭「公開處刑」成為直播話題，堪稱史上首見。對此，律師李怡貞也狠酸，「沒空看到最後，誰告訴我後來床墊裡有沒有蹦出一堆酸辣粉？」讓網友笑翻。
編輯中心/綜合報導
汪小菲念念不忘的千萬床墊，「公開銷毀」全程花費約6分鐘的時間，廠商派來的工作人員，手持利刃毫不留情的一刀刀劃破床墊，分解出乳膠、泡綿等多層材料，現場還有媒體記者直接試坐，感受上千萬元的舒適度。
S HOTEL公關於現場說明：「廢棄床墊屬於大型垃圾無法銷毀，請專業廠商前來載走並協助銷毀。」公關還表示，飯店有付新台幣1萬5千元給廠商，床墊屬於廢棄物飯店不會回收使用，她也證實，昨日下午4點左右，大S派人送床墊過來。
床墊遭「公開處刑」掀起網友熱議，律師李怡貞也在臉書發文直呼「這應該是全世界第一場床墊報廢直播捏，千萬床墊捏…..怎麼會有這麼有『童心』的男人呢？」李怡貞接著又在留言處繼續狠酸，「童心未泯跟幼稚只是ㄧ線間」、「沒空看到最後，誰告訴我後來床墊裡有沒有蹦出一堆酸辣粉？！」、「床墊RIP，很快八點檔本土劇也會有這個梗了」。
事實上大S兩度公開發聲回應汪小菲，文末都會補上一句「祝福麻六記生意興隆！」許多網友都認為這是在暗諷汪小菲與張蘭，畢竟他們母子倆總是一邊罵人一邊不忘直播帶貨，這個套路已經上演過好多次了。（編輯：倪浩軒）