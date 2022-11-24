阿根廷爆冷輸球有多扯？「真實成績」曝光　梅西神話破滅

MLB／要法官的心不比洋基少一分！巨人找Curry助攻

▲NBA金州勇士隊巨星Stephen Curry(右)將加入招募Aaron Judge(左)的行列(圖/NBC SPORTS官網)
▲NBA金州勇士隊巨星Stephen Curry(右)將加入招募Aaron Judge(左)的行列(圖/NBC SPORTS官網)

記者簡名杉/綜合報導

超級巨星「法官」Aaron Judge在賽季結束後恢復自由身，他的下家將會效力哪支球隊，一舉一動都倍受矚目，日前傳出他已經與家鄉球隊舊金山巨人會面，而巨人為了爭取「法官」加盟，還預計找來同在灣區效力NBA金州勇士的超級球星Stephen Curry加入遊說Judge的行列。

我是廣告 請繼續往下閱讀

根據「灣區NBC體育」報導，Judge已經在美國時間星期一與巨人隊執行長Larry Baer、棒球營運總裁Farhan Zaidi、總教練Gabe Kapler以及球隊的其他重要成員共進晚餐，雙方也在星期二進行正式會面。


巨人隊同時計畫讓Judge陣營與Curry取得聯繫，希望兩人能夠深談後，Judge再來做出他的決定，巨人做出這決定的原因，一部分也是因為Curry整個NBA職業生涯都在位於灣區的勇士隊效力，還拿下四座冠軍，也能提供給Judge成為灣區運動明星的感覺及想法。


大聯盟官方記者Jon Morosi在節目上透露，巨人隊將會在一週內正式向「法官」提出正式報價，Morosi認為，當Judge接收到了巨人隊的報價後，會使他儘早決定他的落腳處，甚至在兩週內的冬季會議結束之前，「法官」新賽季效力的球隊就會出爐。


除了Curry以外，日前接受巨人隊合格報價，新賽季將續留舊金山的明星外野手Joc Pederson也加入招募Judge的行列，他在推特上發表了一張合成Judge身著巨人隊球衣的照片，並打上「我們準備好迎接99號的到來」，而99號剛好就是Judge的背號，招募意圖十分明顯。

世足／「紅魔鬼」比利時保住強權面子！險勝加拿大開胡

世足／上屆亞軍也吃鱉！摩洛哥堅固防守逼和克羅埃西亞

MLB／大谷再添幫手！天使迎來生涯157轟重砲

中職／中職本季最佳10人出爐！兄弟洋投捕攜手獲獎

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀