MLB／要法官的心不比洋基少一分！巨人找Curry助攻

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根據「灣區NBC體育」報導，Judge已經在美國時間星期一與巨人隊執行長Larry Baer、棒球營運總裁Farhan Zaidi、總教練Gabe Kapler以及球隊的其他重要成員共進晚餐，雙方也在星期二進行正式會面。
巨人隊同時計畫讓Judge陣營與Curry取得聯繫，希望兩人能夠深談後，Judge再來做出他的決定，巨人做出這決定的原因，一部分也是因為Curry整個NBA職業生涯都在位於灣區的勇士隊效力，還拿下四座冠軍，也能提供給Judge成為灣區運動明星的感覺及想法。
大聯盟官方記者Jon Morosi在節目上透露，巨人隊將會在一週內正式向「法官」提出正式報價，Morosi認為，當Judge接收到了巨人隊的報價後，會使他儘早決定他的落腳處，甚至在兩週內的冬季會議結束之前，「法官」新賽季效力的球隊就會出爐。
除了Curry以外，日前接受巨人隊合格報價，新賽季將續留舊金山的明星外野手Joc Pederson也加入招募Judge的行列，他在推特上發表了一張合成Judge身著巨人隊球衣的照片，並打上「我們準備好迎接99號的到來」，而99號剛好就是Judge的背號，招募意圖十分明顯。