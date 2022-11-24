世足／西班牙為何往死裡打？Torres：想要命運由自己掌握

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開賽後，伊比利人就迅速控制住比賽，第11分鐘他們取得領先，Gavi直傳被封堵後偏轉，Dani Olmo轉身禁區前推射入網；第21分鐘，阿爾巴左路傳中，Marco Asensio 接獲傳球後帥氣得凌空墊射打進；第31分鐘，Ferran Torres主罰12碼罰球穩穩命中，上半場西班牙就取得3:0領先。
進入到下半場後，鬥牛士軍團沒有放過對手，Torres突破後破門、生病的Alvaro Morata傳中給Gavi抽射打進，讓球隊擴大領先到5分，鎖定勝利。而在臨去秋波之季，Carlos Soler和Morata在進入90分鐘後各進一球，慶祝小組賽開門紅。
賽後被問到為什麼在大幅領先之後，仍然積極的追求更多進球時，Torres表示每一場比賽都非常艱難，因此就算半場領先，也要繼續努力，「我們清楚，在世界盃這樣的比賽，每一顆進球的價值都很大，所以當然多多益善。」
「我覺得不能說對手踢得不好，而應該說西班牙踢得太好。」Torres滿意的說，「我們今天做得就是全場比賽都按照自己的方式踢球，將比賽帶入到我們最熟悉和最舒服的節奏，我們有成功做到這點。」
下一場將對上強敵德國，Torres表示還是會用相同的準備方式，但會好好研究對方的比賽影片，同時強調這個死亡之組競爭激烈，最終可能要靠進球數來分勝負，他們想要「將命運握在自己手上」。