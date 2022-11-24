汪小菲爆小S出軌對象曝光！「唐老師」發聲：笑瘋了

汪小菲和大S的家務事風波延燒，連小S和老公許雅鈞都被拖下水，他在微博爆料小S和唐姓舞蹈老師有染，導致大S賠錢給許雅鈞，讓他有錢在上海買豪宅，此爆料引發網友瘋狂猜測，一度傳出是瑜伽老師唐幼馨的荒謬說法，陸媒則曬出小S和舞蹈老師合照，直指對方是出軌對象，傳聞中的「唐老師」也不藏了，昨（23）日在IG限時動態轉發該新聞，直呼「我要笑瘋了」！
記者江芷稜/綜合報導
據「網易新聞」報導，小S練舞時和「唐老師」出軌，日常生活照裡兩人依偎在一起，甚至指台媒早就知道此事，只是台灣的網友比較寬容，所以就放過小S，此新聞在中國瘋傳，舞蹈圈人士看到該新聞都不敢相信。這位傳聞的唐老師，其實姓陳，暱稱為翔翔，是娛樂圈著名舞蹈老師，自從2020年起，小S就常在社群平台分享與他合跳爵士舞的合影，稱呼這位蓄著中長髮、身影撫媚的舞蹈老師為偶像，交情非常好，翔翔老師也錄製過《熙娣想聊》節目，連吳慷仁為演出《華燈初上》的寶寶一角，也向翔翔老師討教過。
陳老師被瘋傳是小S出軌對象，轉發相關新聞洩露心情，「我要笑瘋了，這篇報導」、「我竟然是唐老師，我是翔翔，我姓陳」，並附上笑哭的圖案，朋友也哭笑不得表示「我要笑爛這什麼新聞，我就問真的有人會相信嗎？」、「這種新聞也寫得出來，一看就是好朋友」，雖然大陸論壇有許多人不明就裡，跟著謠言謾罵，仍有明智網友笑說「他和小S應該撞號了吧」！