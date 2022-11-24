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MLB／遊騎兵瘋搶王牌投手　deGrom、Rodón他全都要

▲巨人隊明星左投Carlos Rodon（圖／美聯社／達志影像）
▲巨人隊明星左投Carlos Rodon（圖／美聯社／達志影像）

記者簡名杉/綜合報導

德州遊騎兵可能會成為連兩年自由球員市場的最大贏家，在去年搶下兩位明星中線Corey Seager、Marcus Semien與先發投手Jon Gray之後，今年將目光放在王牌投手身上，除了之前傳出來的Jacob deGrom外，近期又被爆出準備極力追求明星左投Carlos Rodón。

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本季球季結束後，Rodón行使球員選項，跳出去年與舊金山巨人隊簽下的兩年合約，並且拒絕巨人球團提出的合格報價，成為一名完全自由球員，而遊騎兵在今年休賽季以合格報價合約簽回Martín Pérez，交易來Jake Odorizzi之後，加上Gray，現在輪值還有兩個位置，將持續爭取先發投手加盟。


根據大聯盟記者Jon Morosi指出，遊騎兵將會是Rodón「最認真的追求者之一」，但Morosi也說，除了遊騎兵以外，Rodón也在洛杉磯道奇以及紐約大都會的雷達之中，而Rodón的老東家巨人也對把他帶回舊金山保有相當濃厚的興趣。


但想要簽下Rodón，代價可不便宜，「MLB Trade Rumors」這個網站推測他將尋求一紙五年1.4億美元(約台幣43億)，平均年薪達2800萬美元(約台幣8.7億)的超大合約，而大聯盟的資深記者Jon Heyman更是表示，這位明星左投的要價一年可能高達3500萬美元(約台幣10.8億)。


除了高額的肥約外，因為Rodón拒絕了球團提出的合格報價，所以除了母球團外，簽下他的球隊都還得損失明年選秀第二輪的選秀權，以及50萬美元(約台幣1555萬)的國際球員簽約金，才能如願延攬這位明星左投。

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