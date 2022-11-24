MLB／遊騎兵瘋搶王牌投手　deGrom、Rodón他全都要

我是廣告 請繼續往下閱讀
本季球季結束後，Rodón行使球員選項，跳出去年與舊金山巨人隊簽下的兩年合約，並且拒絕巨人球團提出的合格報價，成為一名完全自由球員，而遊騎兵在今年休賽季以合格報價合約簽回Martín Pérez，交易來Jake Odorizzi之後，加上Gray，現在輪值還有兩個位置，將持續爭取先發投手加盟。
根據大聯盟記者Jon Morosi指出，遊騎兵將會是Rodón「最認真的追求者之一」，但Morosi也說，除了遊騎兵以外，Rodón也在洛杉磯道奇以及紐約大都會的雷達之中，而Rodón的老東家巨人也對把他帶回舊金山保有相當濃厚的興趣。
但想要簽下Rodón，代價可不便宜，「MLB Trade Rumors」這個網站推測他將尋求一紙五年1.4億美元(約台幣43億)，平均年薪達2800萬美元(約台幣8.7億)的超大合約，而大聯盟的資深記者Jon Heyman更是表示，這位明星左投的要價一年可能高達3500萬美元(約台幣10.8億)。
除了高額的肥約外，因為Rodón拒絕了球團提出的合格報價，所以除了母球團外，簽下他的球隊都還得損失明年選秀第二輪的選秀權，以及50萬美元(約台幣1555萬)的國際球員簽約金，才能如願延攬這位明星左投。