世足／相信過程　西班牙「巴薩三人組」首戰就嶄露鋒芒

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但在之前的歐洲盃上，他們收到了努力的報償，打進了四強，Pedri和Ferran Torres等年輕小將為這支球隊注入了活力，也讓球迷對即將到來的世界盃，有了一絲重返榮耀的期待和希望。
Sergio Busquets是號稱「無敵艦隊」的黃金世代最後剩下一人，他做為老將將提供自己的經驗和關鍵時刻的穩定度，但要爭取榮耀的關鍵，還是在於陣中年輕的天賦。
好在年輕人未顯生澀，Gavi、Pedri首場比賽就已經開始展現接班Xavi和Iniesta的架式，而Ferran Torres也在此役中梅開二度，這來自巴塞隆納的3人組年紀皆未超過22歲，將會是西班牙艦隊未來的舵手。
Gavi以18歲又110天成為西班牙隊史最年輕在世界盃上進球的球員，主踢中場的他，被看好能和Pedri一起接班。同時他也是世界盃史上第三年輕的進球者，當被問到此事時，他表示自己感到開心和榮耀。
「雖然我沒有想像到，但是還是很開心。」成就記錄當下的感覺如何呢？Gavi在回答的語氣上反而有些深沉超齡，「也沒有那麼深刻的感覺，就是Koke常和我說的，很多事你要在很多年之後，才能明白其中的意義。」
「我一直都是這麼踢球的。我知道自己是最年輕的球員，所以我尊重每一位球員，但上了場就不看這些了，我就是發揮自己最好的狀態。」Gavi如此說道。
西班牙這次被分在了名符其實的死亡之組——E 組，如今他們剛剛拿下了一個好彩頭，以7分之差大勝哥斯大黎加，但挑戰還在後頭，拚死一搏的德國以及士氣高昂的日本，都不是可以大意的對手。球隊需要更多艱苦的戰鬥來幫助年輕成員成長，而若他們能證明自己可以克服這樣的難關，或許這支擁有冠軍血統且韌性十足的鬥牛士軍團．就有機會在本屆賽事來創造一些特別的事。