阿根廷爆冷輸球有多扯？「真實成績」曝光　梅西神話破滅

世足／相信過程　西班牙「巴薩三人組」首戰就嶄露鋒芒

▲西班牙中場Pedri。（圖／美聯社／達志影像）
▲西班牙中場Pedri。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

千禧年的第二個十年已經遠去，西班牙人在本屆卡達世界盃將帶著全新陣容來挑戰重回八強行列之中。年輕的球員或許星度沒有那麼耀眼，但他們有機會在今年的賽事上，發揮出驚艷眾人的巨大潛力。

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在「無敵艦隊」拿下2010年的冠軍後，西班牙從黃金一代換血的過渡中，經歷了一段長時間的「陣痛期」， 2014年小組賽出局以及4年後在俄羅斯16強的慘敗，無疑是刻骨銘心的失利。

但在之前的歐洲盃上，他們收到了努力的報償，打進了四強，Pedri和Ferran Torres等年輕小將為這支球隊注入了活力，也讓球迷對即將到來的世界盃，有了一絲重返榮耀的期待和希望。

Sergio Busquets是號稱「無敵艦隊」的黃金世代最後剩下一人，他做為老將將提供自己的經驗和關鍵時刻的穩定度，但要爭取榮耀的關鍵，還是在於陣中年輕的天賦。

好在年輕人未顯生澀，Gavi、Pedri首場比賽就已經開始展現接班Xavi和Iniesta的架式，而Ferran Torres也在此役中梅開二度，這來自巴塞隆納的3人組年紀皆未超過22歲，將會是西班牙艦隊未來的舵手。

Gavi以18歲又110天成為西班牙隊史最年輕在世界盃上進球的球員，主踢中場的他，被看好能和Pedri一起接班。同時他也是世界盃史上第三年輕的進球者，當被問到此事時，他表示自己感到開心和榮耀。

「雖然我沒有想像到，但是還是很開心。」成就記錄當下的感覺如何呢？Gavi在回答的語氣上反而有些深沉超齡，「也沒有那麼深刻的感覺，就是Koke常和我說的，很多事你要在很多年之後，才能明白其中的意義。」

「我一直都是這麼踢球的。我知道自己是最年輕的球員，所以我尊重每一位球員，但上了場就不看這些了，我就是發揮自己最好的狀態。」Gavi如此說道。

西班牙這次被分在了名符其實的死亡之組——E 組，如今他們剛剛拿下了一個好彩頭，以7分之差大勝哥斯大黎加，但挑戰還在後頭，拚死一搏的德國以及士氣高昂的日本，都不是可以大意的對手。球隊需要更多艱苦的戰鬥來幫助年輕成員成長，而若他們能證明自己可以克服這樣的難關，或許這支擁有冠軍血統且韌性十足的鬥牛士軍團．就有機會在本屆賽事來創造一些特別的事。

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