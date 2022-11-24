張蘭海撈2.6億！爽賣「軟飯+綠茶」諷大S 網笑：太心酸
張蘭靠前媳婦大S知名度高漲，當年海南島婚禮，一砲打響「俏江南」名號，即便汪小菲離婚，她也不忘在直播提到大S和家人炒新聞，據大陸媒體《時代財經》報導，光是汪小菲21日微博開戰，張蘭連開5場直播帶貨，酸辣粉銷售額已經超過6,000萬人民幣（約台幣2.6億元台幣），讓她開心到不行，更拿出新貨台灣滷肉飯和滷蛋，嗨喊「有人吃軟飯」，疑似暗諷具俊曄和他的光頭造型。
記者江芷稜/綜合報導
張蘭被網友評價是「行銷高手」，即便和大S一家吵架也不忘帶貨賺錢，邊拿商品邊和網友對談，昨天甚至在直播間裡賣起了青梅綠茶、台灣滷肉飯和滷蛋，幾乎是每一個產品都在嘲諷大S，她得知近幾日業績驚人，在直播間裡開懷大笑，拿著台式滷肉飯大叫「軟飯」，直呼麻六記「怎麼那麼有預見性啊」、「太了不得」，還捧著綠茶說要一起搭配，綜藝效果十足。
汪小菲昨天因私事取消直播，張蘭依舊沒日沒夜帶貨，讓網友看了很心疼，因為曾經一手打造「俏江南」餐飲品牌，為此更改國籍、引進外資，結果喪失股權，如今她為麻六記賣老命拚命帶貨，比汪小菲還勤快，但根據中國「企查查APP」顯示，麻六記品牌的主要股東是汪小菲的爸爸汪璽，相關企業僅有父子兩人的名字，張蘭並未列名股東，也沒有擔任職務，直播純粹是挺兒子跟昔日員工，累到就醫吊點滴，純粹做義務性服務，讓網友認為「太心酸」。