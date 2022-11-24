好市多黑五「第四波」優惠！筆電首度下殺　貝膚黛瑪參戰

我是廣告 請繼續往下閱讀
◾TCL 75'4K QLED MONITOR 75吋4K QLED 顯示器 不含視訊盒，原價39,499元，特價29,999元
◾ASUS 15.6" NB X513EEA 15.6吋筆記型電腦 I5/8G//512G/1.8KG，原價21,999元，特價17,999元
◾PHILIPSOUNDBAR 家庭劇院聲霸 TAPB600，原價5899元，特價4699元
◾BOSESMARTSOUNDBARSYSTEM 兩件式家庭劇院SOUNDBAR300+BASSMODULE500 原價33999元，特價26799元
◾SAMSUNG 49吋曲面螢幕 32:9曲面/120HZ S49A950UIC，原價27999元，特價22999元
◾PHILIPSAIRFRYER 飛利浦氣炸鍋 #HD9742，原價6495元，特價5395元
◾TILLEY AU DIFFUSER SET 澳洲經典香氛擴香組 每瓶150毫升 2瓶入，原價739元，特價589元
◾伊絲婷 X Little Kakao Friends 兒童二合一溫和洗髮沐浴露 500 ml X 3-Pack，原價565元，特價480元。
◾Crest 3D潔白牙膏Crest 3D White Advanced Whitening Toothpaste 158 g X 5 Pack，原價475元，特價375元。
◾BIODERMA CLEANSING WATER 貝膚黛瑪舒敏潔膚液 850毫升3入+100毫升，原價1839元，特價1429元
◾Calvin Klein 女長袖休閒服套裝，原價999元，特價799元
◾TIMBERLAND MEN'S DOWN JACKET 男防潑水羽絨外套 亞洲尺寸(ASAIN):S-XL 原價3299元，特價2699元