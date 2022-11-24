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好市多黑五「第四波」優惠！筆電首度下殺　貝膚黛瑪參戰

▲好市多黑五活動進入第四天，ASUS 15.6吋筆記型電腦加入黑五折扣。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲好市多黑五活動進入第四天，ASUS 15.6吋筆記型電腦加入黑五折扣。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

好市多黑五（Costco）黑色購物節為期一周開跑，每天釋出不同的優惠商品，今（24）日迎來活動第4天，今天現場有首次登場的筆電特惠，ASUS 15.6吋筆記型電腦、飛利浦氣炸鍋、貝膚黛瑪舒敏潔膚液、TIMBERLAND男防潑水羽絨外套，都相當值得入手。

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▲貝膚黛瑪瑪舒敏潔膚液。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲貝膚黛瑪瑪舒敏潔膚液。（圖／記者鍾怡婷攝）
好市多黑五第四天，首度有筆電加入特惠活動，並且相當受到喜愛的貝膚黛瑪舒敏潔膚液也下殺優惠，現場可以看到買氣很不錯。而《NOWnews》記者實際到賣場觀察可以發現，前幾日熱門的商品，包括Herbal Essences草本洗髮精、好自在液體衛生棉、蘇菲導管衛生棉，也為大家整理了第四天必購清單。

◾TCL 75'4K QLED MONITOR 75吋4K QLED 顯示器 不含視訊盒，原價39,499元，特價29,999元

◾ASUS 15.6" NB X513EEA 15.6吋筆記型電腦 I5/8G//512G/1.8KG，原價21,999元，特價17,999元

◾PHILIPSOUNDBAR 家庭劇院聲霸 TAPB600，原價5899元，特價4699元

◾BOSESMARTSOUNDBARSYSTEM 兩件式家庭劇院SOUNDBAR300+BASSMODULE500　原價33999元，特價26799元

◾SAMSUNG 49吋曲面螢幕 32:9曲面/120HZ S49A950UIC，原價27999元，特價22999元

◾PHILIPSAIRFRYER 飛利浦氣炸鍋 #HD9742，原價6495元，特價5395元

◾TILLEY AU DIFFUSER SET 澳洲經典香氛擴香組 每瓶150毫升 2瓶入，原價739元，特價589元

◾伊絲婷 X Little Kakao Friends 兒童二合一溫和洗髮沐浴露 500 ml X 3-Pack，原價565元，特價480元。

◾Crest 3D潔白牙膏Crest 3D White Advanced Whitening Toothpaste 158 g X 5 Pack，原價475元，特價375元。

◾BIODERMA CLEANSING WATER 貝膚黛瑪舒敏潔膚液 850毫升3入+100毫升，原價1839元，特價1429元　

◾Calvin Klein 女長袖休閒服套裝，原價999元，特價799元　

◾TIMBERLAND MEN'S DOWN JACKET 男防潑水羽絨外套 亞洲尺寸(ASAIN):S-XL　原價3299元，特價2699元

▲伊絲婷X Kakao Friends 兒童二合一溫和洗髮沐浴露。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲伊絲婷X Kakao Friends 兒童二合一溫和洗髮沐浴露。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲Crest 3D潔白牙膏。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲Crest 3D潔白牙膏。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲Calvin Klein 女長袖休閒服套裝。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲Calvin Klein 女長袖休閒服套裝。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲BOSESMARTSOUNDBARSYSTEM 兩件式家庭劇院組。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲BOSESMARTSOUNDBARSYSTEM 兩件式家庭劇院組。（圖／記者鍾怡婷攝）

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