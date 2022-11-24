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世足／Scaloni變陣求勝　阿根廷生死戰可能改踢「4-3-3」

▲阿根廷頭號球星梅西持球推進。（圖／美聯社／達志影像）
▲阿根廷頭號球星梅西持球推進。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

阿根廷在小組賽首戰爆冷輸球，形勢對他們來說非常嚴峻，根據TyC體育記者Gaston Edul報導，這支南美勁旅將在下一場對陣墨西哥的比賽調整陣容，可能會改打「4-3-3陣型」，前場三叉戟的模式應該不會改變。

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雖然爆冷輸給小組中世界排名最低的沙烏地阿拉伯，但阿根廷還未絕望，他們在接下來2戰至少要贏一場下來，才能有出線機會，而下一場對墨西哥的賽事將會非常關鍵。

這場比賽，阿根廷將可能會換回熟悉的4-3-3陣型，在此之前這支球隊比較喜歡4-2-3-1的陣型，主力中場Giovani Lo Celso會擔任10號的位置，但他這一屆他因傷動刀無法參賽。

上一場阿根廷改打4-4-2陣型，但面對沙烏地阿拉伯針對性的4-4-1-1，效果並不好。因此這一場他們將會換回熟悉的4-3-3，梅西(Lionel Messi)、Angel Di Maria和Lautaro Martinez的前場進攻組合預計不會改變。

Edul表示，陣容名單的調整至少會有兩處，Nahuel Molina或Nicolas Tagliafico其中一人不會先發，可能會從Enzo Fernandez、Alexis Mac Allister這兩名中場中則一先發。

此前阿根廷名宿Ricardo La Volpe在接受《馬卡報》報導時，也點名批評了主帥Lionel Scaloni，在Lo Celso受傷之後選擇了狀況不好的Papu Gomez。

該記者在報導中指出，目前確定會有改動，但還沒有明確的跡象表明Scaloni會怎麼樣進行調整，當地時間明天下午是他將能夠進行測試的第一次訓練。

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