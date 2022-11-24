世足／Scaloni變陣求勝　阿根廷生死戰可能改踢「4-3-3」

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這場比賽，阿根廷將可能會換回熟悉的4-3-3陣型，在此之前這支球隊比較喜歡4-2-3-1的陣型，主力中場Giovani Lo Celso會擔任10號的位置，但他這一屆他因傷動刀無法參賽。
上一場阿根廷改打4-4-2陣型，但面對沙烏地阿拉伯針對性的4-4-1-1，效果並不好。因此這一場他們將會換回熟悉的4-3-3，梅西(Lionel Messi)、Angel Di Maria和Lautaro Martinez的前場進攻組合預計不會改變。
Edul表示，陣容名單的調整至少會有兩處，Nahuel Molina或Nicolas Tagliafico其中一人不會先發，可能會從Enzo Fernandez、Alexis Mac Allister這兩名中場中則一先發。
此前阿根廷名宿Ricardo La Volpe在接受《馬卡報》報導時，也點名批評了主帥Lionel Scaloni，在Lo Celso受傷之後選擇了狀況不好的Papu Gomez。
該記者在報導中指出，目前確定會有改動，但還沒有明確的跡象表明Scaloni會怎麼樣進行調整，當地時間明天下午是他將能夠進行測試的第一次訓練。