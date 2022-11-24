獨／心怡妳在哪？永安市場尋人啟事是真的　網讚：超癡情

流浪犬掛5公斤巨瘤狂竄！志工急鑽草叢救援：突破紀錄了

▲流浪犬掛5公斤巨瘤狂竄，志工急鑽草叢救援。（圖／台灣動物緊急救援小組授權提供）
▲流浪犬掛5公斤巨瘤狂竄，志工急鑽草叢救援。（圖／台灣動物緊急救援小組授權提供）

編輯中心/綜合報導

巨大腫瘤破紀錄！高雄大社山區附近，最近出現一隻白色流浪犬，下腹部掛著一顆重達5000公克的巨大腫瘤，引起民眾關注；台灣動物緊急救援小組趕往營救，志工團隊在草叢樹林中穿梭一個多小時，全身被小黑蚊叮得滿身包，所幸最終成功營救這隻巨瘤小白狗送醫救治。這個巨大腫瘤也打破台灣動物緊急救援小組廿多年救援紀錄！

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣動物緊急救援小組獸醫團隊表示，這顆腫瘤直徑約有19公分，重達5000公公克，算是相當罕見的案例；但經初步檢查因腫瘤太大且非常深，如果直接切除恐有生命危險；目前獸醫團隊決定先施打抗腫瘤針劑，待腫瘤縮小後，再評估小白狗身體狀進行腫瘤切除。

▲小白狗身上的腫瘤大且深，如果直接切除恐有生命危險。（圖／台灣動物緊急救援小組授權提供）
▲小白狗身上的腫瘤大且深，如果直接切除恐有生命危險。（圖／台灣動物緊急救援小組授權提供）
台灣動物緊急救援小組是上周接獲通報，在高雄大社區大社路401巷，靠近山區一帶，近日出現一隻白色流浪犬，下腹部拖著一顆巨大腫瘤，模樣痛苦，附近民眾多次想營救牠，但小白狗非常怕人，常竄入山區躲藏。

▲小白狗非常怕人，拖著一顆巨瘤在高雄大社區的山區四處躲藏。（圖／台灣動物緊急救援小組授權提供）
▲小白狗非常怕人，拖著一顆巨瘤在高雄大社區的山區四處躲藏。（圖／台灣動物緊急救援小組授權提供）
台灣動物緊急救援小組救援團隊趕抵現場後，不久發現腫瘤小白狗身影，但牠見人就躲，救援人員在草叢樹林中穿梭一個多小時，全身被小黑蚊叮得滿身包，花費一個多小時，才終於將這隻腫瘤小白狗營救帶回動物醫院救治。

▲小白狗的巨大腫瘤有5公斤重，直徑約有19公分。（圖／台灣動物緊急救援小組授權提供）
▲小白狗的巨大腫瘤有5公斤重，直徑約有19公分。（圖／台灣動物緊急救援小組授權提供）
台灣動物緊急救援小組發言人倪京台說，組織2019年曾在高雄茄萣興達港新建風力發電廠工程基地，救回一隻頭頸部掛著一顆巨大腫瘤的流浪犬，當時測量腫瘤重4600公克，本次重達5000公克算是打破台灣動物緊急救援小組廿多年救援紀錄！（編輯：李惠婷） 

團團再救會「不像真正活著」！病情細節曝　未來將製標本

貓熊團團下午1：48過世！柯文哲發聲悼：不再繼續痛苦了

狗狗間諜訓練中？牠爬「細小木板」露燦笑：我身手不錯吧

邊牧走失5小不害怕！自找警察局：我走丟了　飼主超驚慌

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀