流浪犬掛5公斤巨瘤狂竄！志工急鑽草叢救援：突破紀錄了
巨大腫瘤破紀錄！高雄大社山區附近，最近出現一隻白色流浪犬，下腹部掛著一顆重達5000公克的巨大腫瘤，引起民眾關注；台灣動物緊急救援小組趕往營救，志工團隊在草叢樹林中穿梭一個多小時，全身被小黑蚊叮得滿身包，所幸最終成功營救這隻巨瘤小白狗送醫救治。這個巨大腫瘤也打破台灣動物緊急救援小組廿多年救援紀錄！
編輯中心/綜合報導
台灣動物緊急救援小組獸醫團隊表示，這顆腫瘤直徑約有19公分，重達5000公公克，算是相當罕見的案例；但經初步檢查因腫瘤太大且非常深，如果直接切除恐有生命危險；目前獸醫團隊決定先施打抗腫瘤針劑，待腫瘤縮小後，再評估小白狗身體狀進行腫瘤切除。
台灣動物緊急救援小組是上周接獲通報，在高雄大社區大社路401巷，靠近山區一帶，近日出現一隻白色流浪犬，下腹部拖著一顆巨大腫瘤，模樣痛苦，附近民眾多次想營救牠，但小白狗非常怕人，常竄入山區躲藏。
台灣動物緊急救援小組救援團隊趕抵現場後，不久發現腫瘤小白狗身影，但牠見人就躲，救援人員在草叢樹林中穿梭一個多小時，全身被小黑蚊叮得滿身包，花費一個多小時，才終於將這隻腫瘤小白狗營救帶回動物醫院救治。
台灣動物緊急救援小組發言人倪京台說，組織2019年曾在高雄茄萣興達港新建風力發電廠工程基地，救回一隻頭頸部掛著一顆巨大腫瘤的流浪犬，當時測量腫瘤重4600公克，本次重達5000公克算是打破台灣動物緊急救援小組廿多年救援紀錄！（編輯：李惠婷）