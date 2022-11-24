綠能送麵你不能？張善政競辦秀發票：每袋26.7元

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張善政競辦發言人曾俊豪指出，競辦第一時間就聲明採購價格符合法令規定，但藍士博持續以「市售價格」混淆視聽。曾說明，此款袋裝麵因是大規模採購，價格相對較低，根據採購30箱的發票，每箱售價266.666元，以一箱10包來換算，單袋價格約26.7元，不解為何藍士博堅持以「市售價格」抹黑競選團隊，難道難道爆料前不用求證嗎？難道為了搶救選情，就可以恣意抹黑嗎？
曾俊豪提到，「拉麵兼拉票」的風氣是「民主拉麵之父」，也就是現任市長鄭文燦當年選立委時的「創意」，想要接班的鄭運鵬也「依循傳統」贈送袋裝麵，但藍士博又像先前遇到市府工程弊案、上百兒童打錯疫苗一樣，選擇忽視與漠視，同一時間，又用放大鏡把拉麵弄黑、弄臭。他強調，本土企業與袋裝麵都是無辜的，請不要因爲選情告急就走歪路、「博麵演出」試圖吸引外界目光，因為雙標已經不是社會主流價值觀，雙標的候選人也非桃園鄉親所樂見。
曾俊豪表示，藍士博曾擔任過鄭文燦市長室秘書，因此不奢望他用同樣標準檢視民進黨，但還是希望藍能公開向桃園鄉親道歉，為了挽救選情，破壞桃園人的善良價值。
張善政今受訪時指出，同樣的東西，對手鄭運鵬一樣在送，上一次鄭文燦選舉的時候，也一樣在送，他怒批這件事一看就非常清楚，是選舉抹黑，「就是綠能你不能，我綠的可以做，別人都不可以做。」