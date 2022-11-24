高層揚言弄死李昇基！威脅錄音曝光 經紀人嚇哭：不幹了
出道18年的韓星李昇基與經紀公司「Hook娛樂」鬧翻，追討從未分得的數位音源收入，經韓媒「Dispatch」追查，老闆權真英隱瞞高達2.5億元的數位音源收入，長期告知他音樂成績不佳，收入甚至是負的，得知他要求計算所得的訊息震怒，揚言要殺死他，李昇基經紀人嚇到哭了，和公司表示做不下去，錄音曝光震撼外界。
記者江芷稜/綜合報導
韓媒透露，李昇基18年完全不知這項收入，還是員工誤傳訊息，才得知此項消息，沒想到向公司反映後，竟得到惡劣回應，信任關係破裂。曝光的錄音裡，老闆權真英自剖個性，表示自己是個性冷靜的人，盛怒時會變得冷酷、無情，變成像惡魔一樣的人，收到李昇基要求數位音源收入的訊息，其他經紀公司高層不停安撫，她卻霸氣地說「我要賭上我的名譽殺了他」、「賭上剩餘的人生也要殺掉李昇基」，並不斷用力拍桌，制止其他人發言，要員工們滾出去。
權真英在會議中，將責任推給會計，認為是財務人員的過錯，與自己無關，李昇基經紀人認為溝通無效，聽完後走出會議間，語氣像是癱軟地跟高層求饒「真的做不下去了，我要走」、「我不幹了，別攔我」，泣訴這9年間自己真的夠努力了，自己到底做錯什麼，公司表示很理解，他仍忿恨不平地說：「公司一直無視我，還在別人面前說李昇基已經完了，這樣怎麼工作呢」，顯然相當無助。
Dispatch也加碼爆料，公司對李昇基相當小氣，連他開車參與劇本會議的停車費都不願支付，甚至要求經紀人引導他自行付費，種種行為都讓人不可思議。網友心疼地挖出他上綜藝節目片段，被問到「漲主持費了嗎？」李昇基也是一臉茫然坦言不知曉，粉絲猜測不只數位音源，恐怕連綜藝、戲劇酬勞被瓜分，他可能都一無所知。