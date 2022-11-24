台南原住民市議員參選人出面自清呼籲端正選風勿出奧步
台南市某山地原住民市議員候選人因涉及現金買票遭檢警約談，獲釋後在臉書聲稱「檢調查無任何買票證據」，台南地檢署21日偵結後，仍依違反選罷法、散布謠言等罪嫌偵結起訴，成為台南首件市議員現金買票起訴案件。此事引發媒體關注，也在選民間傳得沸沸揚揚，但卻波及到某位參選人，反被造謠是檢舉者、賄選者，讓競選團隊不堪其擾，因此他選擇在最後關頭出面說明，希望能端正選風，打一場乾淨選戰。
記者林怡孜/台南報導
無黨籍山地原住民候選人伍宗康表示，自己的競選團隊拜票時收到選民反應，有對手竟放話他是遭到起訴的候選人，讓他蒙受不明之冤，因此他選擇說明自清。伍宗康指出，該位候選人賄選遭起訴，導致選民深受擾亂，無法公正選出人才，也讓民眾對原住民選舉的汙名化及負面印象難以翻轉，造成刻板印象及歧視，傷害原住民甚鉅。
伍宗康說，選舉不應該是抹黑奧步，這些賄選、貪汙、假消息等醜聞，也造成年輕世代對民主選舉體制失望，惡性循環下，讓投票與參政意願大大降低，政治難以清明，選前倒數時刻，伍宗康呼籲有心人士不要再操作假訊息與惡意中傷言論，盼望不分族群的每一個選民可以用和平良善的心，團結在一起，為後代的福祉做出選擇。伍宗康為排灣族，此次為第3度參選，之前代表國民黨，這次改以無黨籍身分參選，志在必得。伍宗康曾任國民黨南原青工會長及國民黨台南市原委會主委，3度掛袍上陣，滿滿信心。
最高檢察署查總長邢泰釗也於昨日至台南地檢署，嘉勉同仁及查賄團隊，並頒贈水果禮盒及特製窯燒杯予查賄團隊成員，鼓勵全體檢察官在最後這幾天繼續堅守，讓想要趁機買票的候選人不敢出手，使民眾真正感受到司法、警、調機關共同維護選舉公平性之決心。