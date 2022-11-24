選前檢警「抓鬼」！台中2里長1議員候選人涉弊遭搜索

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檢察官陳文一、黃裕峯查獲第2選區市議員候選人紀金豐，涉嫌今年8月下旬透過義警陳姓分隊長，以贊助自強活動旅遊經費2萬元為藉口賄賂該分隊的選民，並在旅途中遊覽車上期約請求隊員投票支持。檢方說，經專案小組持搜索票搜索4人6處所，並帶回候選人、樁腳及選民數人到案釐清案情，並經檢察官訊後，認被告紀候選人紀金豐及陳姓義警分隊長2人均違反《公職人員選舉罷免法》第102條第1項第1款對於該選舉區內之團體，假借捐助名義之投票行賄罪，罪嫌重大，分別諭知具保5萬元、2萬元。
另外，地檢署接獲情資發現，臺中市和平區達觀里里長競爭激烈，經指派檢察官謝謂誠指揮偵辦，發現現任里長吳振福涉嫌介入幽靈人口遷徙戶籍情事，23日謝謂誠、陳宜君及張雅?檢察官指揮臺中市調查處、臺中市政府警察局和平分局搜索該虛偽遷徙戶籍之處所，並訊問含涉案候選人吳振福、選民及證人等共6人，查獲被告吳振福等4人涉嫌違反《刑法》第146條第2項、第3項意圖使特定候選人當選而虛偽遷徙戶口取得投票權（即俗稱選舉幽?人口）罪嫌。
第2件幽靈人口案件，地檢署另指派檢察官趙維琦指揮，23日搜索東勢區慶東里里長候選人羅東全、虛偽遷移戶籍的洪姓代辦人員等14處，以及傳喚該里疑似幽靈人口的選民共15人。查獲被告羅姓候選人、洪姓代辦人員等人涉嫌違反《刑法》第146條意圖使特定候選人當選而虛偽遷徙戶口取得投票權罪嫌。被告羅、洪2人經檢察官訊後，分別諭知具保10萬元、5萬元。台中地檢署說，此次九合一大選將屆尾聲，地檢署將持續強?查賄，呼籲候選人及其樁腳切勿心存僥倖，以身試法，如有違法情事，地檢署必嚴查究辦。