「床墊之亂」開蹭！HOLA推10萬訂製款 IKEA自薦防燒床墊
藝人大S與前夫汪小菲之間糾紛引爆千萬床墊之亂，一波未平一波又起，讓全台民眾相當關心號稱千萬的名床墊究竟有多好睡，讓小菲如此念念不捨要跨海也要討床墊！雖然千萬名床非人人都能睡，但HOLA、IKEA、家樂福跟上熱潮，推薦自家的床墊及售後服務，不僅幾萬塊就能訂製床墊，還有貼心回收服務。
記者鍾怡婷/綜合報導
HOLA業者表示，目前床墊市場消費者偏好3-5萬元區間的商品，但因應生活型態改變及氣候改變，售價約6-8萬元的功能性床墊銷售也激增，包括涼感床墊及電動床墊兩趨勢；此外HOLA全台11間門市可體驗bedMATCH睡眠診斷系統，根據人體的年紀、身高、體重、高度、疼痛指數等5種變數、18項人體計算，比對全球超過2,000萬筆睡眠資料庫，以科技為每個人獨特的身形與睡姿推薦床墊。
並且推薦想體驗名床墊享受的民眾，英國皇室同級的床墊KINGSDOWN，最頂級床墊組售價10.9萬，全床墊採取創新設計，採用最優質的天然材料和精湛工藝製成，選用柔軟、透氣的棉和羊毛厚實的層可自然地吸走水分並調節體溫，運用彈性乳膠和獨立包裹的線圈可增強壓力釋放和身體輪廓支撐，搭配bedMATCH睡眠診斷系統，就能享受名品訂製般的睡眠床墊！
同樣專攻家居用品的IKEA也跟上這波熱潮，自薦「要價百萬的床墊我們沒有，但10年品質保證是肯定有的，創新S型設計，內含獨立筒彈簧，讓你怎麼翻身都不會干擾身邊睡伴」除了強調有附「回收服務」外，當被問到伴侶想燒床墊怎麼辦？也幽默回應「床墊出廠前都有做過防焰測試，確認過不是易燃物」。
家樂福也貼心PO文「晚上輾轉睡不著，原來是舊床墊不夠好」大大標註「舊的不去，新的不來」，推薦自家獨立筒床墊，現正促銷折價2000元。網友們也笑喊「跟上時事，創造優勢」、「來都來了，你們家酸辣粉也介紹一下」、「家樂福什麼都賣，就是沒賣感情」、「有舊床代燒服務嗎？」