世足／讓人猜不透！日本監督森保一的「賭博式」進攻奏效

世足／德國後防失守　名宿批調度問題：應該考慮打3後衛

▲德國男足國家隊教練Hansi Flick。（圖／美聯社／達志影像）
▲德國男足國家隊教練Hansi Flick。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2022卡達世界盃冷門頻傳，在阿根廷爆冷輸沙烏地阿拉伯後，德國昨晚也不敵日本，對於這場敗仗，不少人認為是德國主帥Hansi Flick在選人和陣型使用上決策不佳之故，前國家隊中場Sami Khedira就是其中之一。

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德國這場保有高控球率，且上半場打完處於領先，但下半場風雲變色，後防連續丟球，加上進攻效率不佳，最終意外的輸掉了首戰。擔任這場比賽球評的Khedira，認為球隊首先在陣型上就有問題。

「體系出了問題嗎？我認為是的！事實上我並不是喜歡把輸球怪罪給體系的人，但如果我們看一下陣容，這支球隊沒有真正意義上的右後衛和左後衛。 Christian Gunter和David Raum是更具有進攻性的球員，我們擁有數量驚人的優秀進攻球員，所以我覺得德國應該考慮打3後衛，使用3-4-2-1陣型。」Khedira在節目上相當激動的這樣說道。

Khedira直言球隊邊後衛質量不足，因此不該使用4-2-3-1陣型、不用擺到4後衛，而該多放一名中場。另外，他也很疑惑為什麼Flick當時並沒有選擇帶一名傳統意義上的防守型中場去卡達。

「俗話說得不無道理：控制了中路，就控制了比賽。」Khedira直截了當的批評德國這場比賽的調度，「我非常欣賞Hansi(Flick)，但我們陣容中缺少一名防守球員。他卻說陣容內已經足以應付所有可能了。今天是一場你必須零失分的比賽！你有很多有天賦的球員，但沒有向對手施壓，所以對方可以傳長球；因為不再對球施壓，遠藤航可以隨心所欲地轉換進攻，造就了這樣悲慘的結果。」

談到球隊後防不穩，Khedira直言不諱的表示球隊只有Antonio Rudiger在狀態內、真正在執行防守，也說如果Nico Schlotterbeck不斷丟球，且其他人無法及時回神，那現在的狀況對德國來說真的很危險。

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