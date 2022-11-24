世足／德國後防失守　名宿批調度問題：應該考慮打3後衛

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「體系出了問題嗎？我認為是的！事實上我並不是喜歡把輸球怪罪給體系的人，但如果我們看一下陣容，這支球隊沒有真正意義上的右後衛和左後衛。 Christian Gunter和David Raum是更具有進攻性的球員，我們擁有數量驚人的優秀進攻球員，所以我覺得德國應該考慮打3後衛，使用3-4-2-1陣型。」Khedira在節目上相當激動的這樣說道。
Khedira直言球隊邊後衛質量不足，因此不該使用4-2-3-1陣型、不用擺到4後衛，而該多放一名中場。另外，他也很疑惑為什麼Flick當時並沒有選擇帶一名傳統意義上的防守型中場去卡達。
「俗話說得不無道理：控制了中路，就控制了比賽。」Khedira直截了當的批評德國這場比賽的調度，「我非常欣賞Hansi(Flick)，但我們陣容中缺少一名防守球員。他卻說陣容內已經足以應付所有可能了。今天是一場你必須零失分的比賽！你有很多有天賦的球員，但沒有向對手施壓，所以對方可以傳長球；因為不再對球施壓，遠藤航可以隨心所欲地轉換進攻，造就了這樣悲慘的結果。」
談到球隊後防不穩，Khedira直言不諱的表示球隊只有Antonio Rudiger在狀態內、真正在執行防守，也說如果Nico Schlotterbeck不斷丟球，且其他人無法及時回神，那現在的狀況對德國來說真的很危險。