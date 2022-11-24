好市多黑五熱潮回歸？「28萬金條」搶空 台中男霸氣全包
美式賣場好市多（Costco）一年一度的「黑色購物節」來到活動第四天，已推出上百項特惠商品，包括生鮮、精品、日用品、3c家電，但搶購熱潮不如過去兩年，也讓不少會員抱怨是優惠力度不足，導致排隊搶購意願低，不過今（24）日推出的限量優惠商品「PAMP 999.9財富女神金條5盎司」，原價28萬9599元，下殺價格28萬1599元，現省8000引發搶購潮，全台各地好市多都有顧客表示「一開店就搶完了」。
記者鍾怡婷/綜合報導
根據網友於《COSTCO 好市多 商品消費心得分享區》分享，今（24）日好市多的黑色購物節推出優惠商品「5盎司財富女神金條」，原價28萬9599元，限時折價8000元，最終入手價28萬1599元。不少好市多顧客表示「台中南屯 一早 完售」、「北屯一開門，就被搶走了」、「黃金大家都說貴，中壢一開門就沒了」、「中和有8個，9:02分完售」。
現場顧客也獨家向《NOWnews》記者透露，一早在台中南屯只有看到兩塊「5盎司財富女神金條」，並且由一位男子霸氣出手全包下，結帳金額高達56萬3198元，也是開店後立刻完售。讓不少網友笑喊「買不起是我的問題」、「沒想到這種商品也這麼夯」。
而好市多明（25）日的精選優惠也搶先曝光，不過實際價格則是要等明日現場才會公開，優惠商品包括空運新鮮大西洋鮭魚、美國頂級嫩肩里肌真空包、0.8克拉圓形鑽石耳環、Dyson手提無線吸塵器、samsonite硬殼行李箱、岩谷卡式瓦斯爐、sharp 70"4K顯示器。