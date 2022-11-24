輔選鄭運鵬　蔡英文大讚鄭文燦政績、批國民黨只會抹黑

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蔡英文指出，因為市政做得好，鄭文燦選連任的時候，桃園13區都贏，常常拿到五星級的市長，滿意度最高。八德出身的市長，沒有讓八德人「漏氣」，鄭文燦當市長，一天當三天用，厝邊頭尾也都知道，其實鄭文燦常常回八德，因為八德在地的建設，是越來越多。
蔡英文指出，鄭文燦當市長，還要去台北立法院，跟鄭運鵬一起，幫桃園守住建設的預算。他在立法院外面，被抗議的民眾推撞，都被撞到兩根肋骨都骨折了，他還是去會議上守住預算，然後回來桃園繼續工作。
蔡英文批評國民黨無所不用其極，在選舉最後這幾天，每天都在抹黑鄭文燦，謾罵桃園。他們的抹黑越來越荒腔走板，已經逾越了言論自由的界限。蔡英文呼籲八德人站出來，疼惜鄭文燦，票投3號鄭運鵬，用選票，主持公道。用選票，讓桃園繼續進步。
蔡英文表示，她跟大家保證鄭運鵬接棒，會跟鄭文燦一樣認真，他會做得跟文燦一樣好，也期待鄭運鵬會做得比鄭文燦還要好。讓鄭運鵬接棒，中央地方同心協力，讓桃園建設繼續前進。
蔡英文指出，這次選舉，全世界都在看，看台灣人民在中國軍演之後，在中共二十大之後，要用選票表達什麼樣的態度。我們用選票讓世界看到，台灣人堅持自由民主的決心，用選票讓世界看到，桃園人決定要跟國際的民主夥伴，一起打造「民主晶片」的信心。