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輔選鄭運鵬　蔡英文大讚鄭文燦政績、批國民黨只會抹黑

▲總統蔡英文、桃園市長鄭文燦出席市長候選人鄭運鵬「延續五星光榮 八德勝選晚會」。(圖／記者呂炯昌攝，2022.11.24)
▲總統蔡英文、桃園市長鄭文燦出席市長候選人鄭運鵬「延續五星光榮 八德勝選晚會」。(圖／記者呂炯昌攝，2022.11.24)

記者呂炯昌／桃園報導

身兼民進黨主席的總統蔡英文今（24）日晚間冒著大雨前往桃園市八德區三元宮為桃園市長候選人鄭運鵬助講輔選，她大讚鄭文燦8年市長任內政績，並心疼鄭文燦曾遭到反年改民眾推撞肋骨斷2根，呼籲選民26日將票投給鄭運鵬，延續鄭文燦的政績。

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蔡英文致詞時表示，8年前鄭文燦創造奇蹟，他在不被看好的情況下，寫下了選舉的驚奇，當選桃園市長。當時，就是因為八德逆轉勝，桃園才能夠逆轉勝。這一次，在鄭文燦的故鄉，一定要把票開出來、開得漂亮，讓3號鄭運鵬，當桃園的靠山，讓桃園拚過關。
 
蔡英文指出，因為市政做得好，鄭文燦選連任的時候，桃園13區都贏，常常拿到五星級的市長，滿意度最高。八德出身的市長，沒有讓八德人「漏氣」，鄭文燦當市長，一天當三天用，厝邊頭尾也都知道，其實鄭文燦常常回八德，因為八德在地的建設，是越來越多。
 
蔡英文指出，鄭文燦當市長，還要去台北立法院，跟鄭運鵬一起，幫桃園守住建設的預算。他在立法院外面，被抗議的民眾推撞，都被撞到兩根肋骨都骨折了，他還是去會議上守住預算，然後回來桃園繼續工作。
 
蔡英文批評國民黨無所不用其極，在選舉最後這幾天，每天都在抹黑鄭文燦，謾罵桃園。他們的抹黑越來越荒腔走板，已經逾越了言論自由的界限。蔡英文呼籲八德人站出來，疼惜鄭文燦，票投3號鄭運鵬，用選票，主持公道。用選票，讓桃園繼續進步。

蔡英文表示，她跟大家保證鄭運鵬接棒，會跟鄭文燦一樣認真，他會做得跟文燦一樣好，也期待鄭運鵬會做得比鄭文燦還要好。讓鄭運鵬接棒，中央地方同心協力，讓桃園建設繼續前進。
 
蔡英文指出，這次選舉，全世界都在看，看台灣人民在中國軍演之後，在中共二十大之後，要用選票表達什麼樣的態度。我們用選票讓世界看到，台灣人堅持自由民主的決心，用選票讓世界看到，桃園人決定要跟國際的民主夥伴，一起打造「民主晶片」的信心。

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