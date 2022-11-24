晶華急缺600人！潘思亮「缺工」頭痛：總經理要去清房間
疫情重創不僅停擺了國際旅行，連國內各大飯店都叫苦連天。今（24）日晶華酒店集團董事長潘思亮出席晶華酒店聖誕樹點燈儀式，面對媒體提問潘思亮坦言疫情以來最重創的就是「缺人」，苦笑坦言晶華酒店疫情後大概缺5、600個人，「連總經理級的員工都要下去幫忙打掃房間！」今年還因找不到人來上班，尾牙年終檔期推掉幾千桌生意。不僅如此，潘思亮更語重心長指出這不只是飯店業正在面臨的危機，更是全台灣乃至於國家安全的國安危機，認為政府應該更加注重相關政策的全方位調整。
記者汪睿琦/綜合報導
針對900多天疫情困境，潘思亮苦笑坦言：「最瓶頸的就是缺人。」很多休閒飯店週末缺人到甚至總經理級的員工都要下去幫忙清掃房間，台北的辦公人員、行銷人員也很多都被調去幫忙，潘思亮更無奈透露「大概缺5、600個人」，足見極其缺才。
「旅館業的復甦，我想就是『能有多少人，才能做多少事』。」潘思亮直言缺工是產業主宰疫後興衰的關鍵，「我認為台灣飯店業的基層工作已經面臨工廠化，就好像1、20年前，我們的工廠都找不到人了。」潘思亮更認為這並不是薪水的問題，而是員工意願。
潘思亮直言：「缺才是國安危機。」不僅飯店業，更是全台灣各行各業，甚至於教育、國防，潘思亮指出國家現在要做的是鼓勵外籍學生過來、調整移民政策，鼓勵移民移工過來；潘思亮也舉例，釋出7個職缺只找得到1個，「我們需要做的是全方位的調整。」
針對明年業績回歸水準與否，潘思亮苦笑：「只要找到人回來上班啊！」他反覆強調「多少人就能做多少事」，像是今年尾牙年終檔期，因為員工不足的關係，「推掉幾千桌生意」，言即於此潘思亮面露不捨：「現在就不是客源的問題。」足見缺工造成的極大影響。