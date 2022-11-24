最美女士官「世足爆冷」輸到脫褲子！萬人朝聖：會受不了
2022卡達世界足球盃開踢，台灣也掀起「運動彩券」風潮，不過世足賽開打至今「不斷爆冷」，讓許多下注運彩的彩迷大輸特輸、慘叫連連。對此，曾服役空軍5年，有「最美女士官」之稱的網紅何語萱（菈菈）也搭上世足風潮，豈料卻「輸到脫褲子」，讓網友鼻血狂噴，大讚「好性感」、「角度非常好」。
娛樂中心／綜合報導
菈菈22日在IG曬出辣照，只見她身穿阿根廷球衣，露出一副無奈臉，原來是因為她支持的隊伍，是由梅西領軍的本屆「奪冠熱門」阿根廷，豈料阿根廷在對戰沙烏地阿拉伯時，竟「爆冷」以1比2輸給對方，跌破全球觀眾眼鏡。
菈菈則說自己「輸到脫褲子」，且是真的「脫褲」，從照片中可以看到，她穿著「合身版」阿根廷球衣，下半身「全空」，曬出S曲線、火辣蜜桃臀，性感程度爆表，引起粉絲無限遐想，她也在留言處取暖「讓我安（笑）慰（笑）可愛的你，誰輸了，來留言啦」。
貼文一出，已有1.5萬人按讚，網友紛紛留言，「想看正面」、「角度非常好」、「我也是」、「我還買了5+：0，說好的要退休了呢」、「哭啊，輸500 」、「好性感，愛了愛了」、「沒道理，我還以為很穩」、「有點慘」、「竟然輸給沙地，梅西真的要回去跪盤子」、「爆冷！阿根廷被逆轉啦」、「這我會受不了」。（編輯：郭佩蓉）