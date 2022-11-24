台南第一選區市議員參選人王宣貿 選前拜票溫馨訴求

選戰只剩最後１天，民進黨台南大新營地區唯一提名的新人王宣貿，今(24)日晚間率領200多位支持者走上街頭，以溫馨訴求「搶救新人」的口號，全力拜託選民在剩不到１天的時間能集中選票，全力支持他這位新人。王宣貿戴著造型相當可愛的大號安全帽沿街拜票，超大識別遠遠就能看到。不少選民向王宣貿揮手致意，並喊著他的外號「安全帽」，有民眾還特別製作「８」號手舉牌表態力挺。王宣貿表示，他是第1次參選，也是政治素人，在這次選舉的過程中感受到許多的溫暖，有不少原先並不認識的選民，一路挺他到底，看到他就喊著「安全帽」，真的令他十分感動。
記者林怡孜/台南報導
王宣貿說，他是唯一沒有組織票的候選人，他的支持者都是認同他做事的理念而從開始宣布參選至今一路相挺。尤其因為新冠疫情，許多原本生意還不錯的商家，業績掉了一大半，雖然政府對這些商家都有提供營業損失補貼，但許多人不知該如何提出申請，因此王宣貿與團隊一起幫這些商家申請營業損失補貼，解決他們的困境，包括新營、鹽水、白河、柳營、東山、後壁共1000多家攤商，因為王宣貿的幫忙申請而得到補助，也透過這次的幫忙更加了解他，在拜票過程中看到王宣貿遠遠就喊著「安全帽」，「我們支持你」，聽到選民的肯定，他覺得一切都很值得。
王宣貿表示，年輕人投入選戰，真的很不容易，現任者有現任優勢，新人若想脫穎而出，只能靠一步一腳印服務選民，這次民進黨初選，他經過一番努力好不容易出線，離大選投票只剩1天，他在本身沒有組織票情況下，陷入苦戰，因此在這最後一刻，一定要拜託大家「全力搶救新人８號王宣貿」。