會議紀錄外流被指「錯估疫情」！指揮中心駁斥：並非事實
中央流行疫情指揮中心今(24)日表示，近日網路流傳指揮中心今(2022)年2月5日某次會議紀錄草案，並指稱指揮中心「未提早儲備抗病毒藥物」的說法，指揮中心鄭重澄清此說法並非事實。指揮中心表示，我國是亞洲第二個取得Paxlovid的國家，也是亞洲第一個同時備有Paxlovid和Molnupiravir兩項藥物的國家，此外，我國整體投藥率亦高於世界其他多數國家，口服藥物的洽購與到貨儲備，都已領先全球大多數國家。
編輯中心/綜合報導
指揮中心指出，我國於今年1月13日即已簽約採購2萬份倍拉維(Paxlovid)與5,000份莫納皮拉韋(Molnupiravir)口服藥物，以染疫人口回推，足可提供25萬確診人口使用，而當時國內每日新增確診數尚在百人以下，藥物數量足夠因應。至4月10日指揮中心再簽約加購70萬份倍拉維，足可提供700萬染疫人口使用，整體採購、到貨進度與用藥比例都優於其他國家。
指揮中心強調，該類口服抗病毒藥物主要提供具重症風險因子民眾使用，非所有確診者均適合使用，且有藥物保存期限問題，指揮中心係於評估疫情及醫療量能後，進行合理採購，提供國人使用。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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