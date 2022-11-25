S HOTEL毀的汪小菲床墊非千萬海絲騰？官方「二度暗示」

黑色星期五！四大超商今開搶：美式買1送1、拿鐵買2送2

▲四大超商不約而同推出「黑金優惠」來響應黑五，7-11濃萃美式買1送1、濃萃拿鐵買2送2。（圖／業者提供）
▲四大超商不約而同推出「黑金優惠」來響應黑五，7-11濃萃美式買1送1、濃萃拿鐵買2送2。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

今（25）日正是歐美電商最流行的「黑色星期五」，台灣也掀起黑五購物節熱潮，四大超商不約而同推出台灣民眾最愛的「黑金優惠」來響應黑五，7-11有濃萃美式買1送1、濃萃拿鐵買2送2；全家則是大杯經典美式2杯55元，萊爾富及OK超商都祭出今天一日限定活動，哪家寄杯優惠最划算，《NOWnews》咖啡折扣包算給你看。

我是廣告 請繼續往下閱讀
■7-ELEVEN
🟡門市｜11/25至11/27
📍大杯濃萃美式買1送1，單杯原價50元、平均特價25元。
📍大杯黑糖珍珠撞奶買1送1，單杯原價60元、平均特價30元。
📍香鑽水果茶買1送1，單杯原價70元、平均特價35元。
📍濃萃拿鐵買2送1，約6.7折，單杯原價60元、平均特價40元。
🟡APP｜即起至11/29
📍4款風味飲買5送2，7.1折（單杯原價65元、平均特價46元）
活動品項：脆酷摩卡咖啡、皇家伯爵紅茶拿鐵、太妃焦糖風味瑪奇朵、巧克力可可歐蕾
📍濃萃拿鐵／濃萃美式買5送2，7.1折（單杯原價70元、平均特價50元）
📍蜂蜜拿鐵買5送2，7.1折（單杯原價80元、平均特價57元）
📍燕麥系列買5送2，7.1折（單杯原價75元、平均特價54元）
活動品項：大杯冰燕麥拿鐵、冰燕麥奶茶、冰黑糖珍珠燕麥奶

▲7-11門市限定三天指定飲品買一送一。（圖／業者提供）
▲7-11門市限定三天指定飲品買一送一。（圖／業者提供）
■全家
🟡門市｜11/25至11/27
📍大杯經典美式2杯55元，6.1折（單杯原價45元、平均特價28元）
📍大杯濃靜岡抹茶拿鐵2杯65元，5.9折（單杯原價55元、平均特價33元）
🟡APP｜11/25至11/27
📍大杯燕麥奶拿鐵2杯99元，7.6折（單杯原價65元、平均特價50元）
📍醇黑厚可可飲買2送1，6.7折（單杯原價50元、平均特價33元）

■萊爾富
🟡門市、APP｜11/25一日限定
📍大杯特濃美式咖啡5杯169元，6.1折（單杯原價55元、平均特價34元）
📍大杯特濃拿鐵咖啡5杯199元，6.1折（單杯原價65元、平均特價40元）

■OK超商
🟡APP｜11/25前
📍大杯美式10杯5折，單杯原價45元、平均特價23元。
📍大杯拿鐵10杯5折，單杯原價55元、平均特價28元。
🟡門市｜11/25一日限定
📍大杯美式買2送2，單杯原價45元、平均特價23元。
📍大杯拿鐵買2送2，單杯原價55元、平均特價28元

一日限定！全家玉米濃湯霜淇淋買1送1　大杯拿鐵23元開喝

限5天！7-11餅乾飲料泡麵買1送1　全家哈根達斯雪糕6折

今迎感恩節！COLD STONE買1送1　麥當勞也免費抽買1送1

天冷必吃！全台10大薑母鴨排行　「冠軍」湯頭越滾越好喝

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀