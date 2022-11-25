黑色星期五！四大超商今開搶：美式買1送1、拿鐵買2送2

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🟡門市｜11/25至11/27
📍大杯濃萃美式買1送1，單杯原價50元、平均特價25元。
📍大杯黑糖珍珠撞奶買1送1，單杯原價60元、平均特價30元。
📍香鑽水果茶買1送1，單杯原價70元、平均特價35元。
📍濃萃拿鐵買2送1，約6.7折，單杯原價60元、平均特價40元。
🟡APP｜即起至11/29
📍4款風味飲買5送2，7.1折（單杯原價65元、平均特價46元）
活動品項：脆酷摩卡咖啡、皇家伯爵紅茶拿鐵、太妃焦糖風味瑪奇朵、巧克力可可歐蕾
📍濃萃拿鐵／濃萃美式買5送2，7.1折（單杯原價70元、平均特價50元）
📍蜂蜜拿鐵買5送2，7.1折（單杯原價80元、平均特價57元）
📍燕麥系列買5送2，7.1折（單杯原價75元、平均特價54元）
活動品項：大杯冰燕麥拿鐵、冰燕麥奶茶、冰黑糖珍珠燕麥奶
■全家
🟡門市｜11/25至11/27
📍大杯經典美式2杯55元，6.1折（單杯原價45元、平均特價28元）
📍大杯濃靜岡抹茶拿鐵2杯65元，5.9折（單杯原價55元、平均特價33元）
🟡APP｜11/25至11/27
📍大杯燕麥奶拿鐵2杯99元，7.6折（單杯原價65元、平均特價50元）
📍醇黑厚可可飲買2送1，6.7折（單杯原價50元、平均特價33元）
■萊爾富
🟡門市、APP｜11/25一日限定
📍大杯特濃美式咖啡5杯169元，6.1折（單杯原價55元、平均特價34元）
📍大杯特濃拿鐵咖啡5杯199元，6.1折（單杯原價65元、平均特價40元）
■OK超商
🟡APP｜11/25前
📍大杯美式10杯5折，單杯原價45元、平均特價23元。
📍大杯拿鐵10杯5折，單杯原價55元、平均特價28元。
🟡門市｜11/25一日限定
📍大杯美式買2送2，單杯原價45元、平均特價23元。
📍大杯拿鐵買2送2，單杯原價55元、平均特價28元