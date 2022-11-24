世足／兩大神鋒疲態盡顯　烏拉圭陣容老化火力斷檔

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而Cavani在上場之後，也沒有太突出的表現，反而是後防的Godin有不少亮眼的發揮，觸球91次、傳球成功率85%、完成傳球68次、爭頂成功9次、完成長傳7次、解圍6次，還有一次頭球擊中門框，差點幫助烏拉圭拿下一球。
過去球隊賴以支撐進攻體系的兩大神鋒，這場比賽被分成上下半場接替，無緣在場上搭檔，兩人要合力吃完90分鐘，讓人看得有些唏噓。他們油箱裡還剩下多少油、是否能在接下來的小組賽發揮出過往的水準，將決定烏拉圭人在本屆盃賽最終能走多遠。
人口規模不算大的烏拉圭，有自己的一套球風，2010年在Diego Forlan領軍下，確立了簡單卻實用的一套體系。過去球隊前鋒的個人能力太過出色，可以自己製造威脅，因此中場過度不足的問題，還算影響不大。
但隨著Cavani、Suarez爆發力下滑——後者今天轉身都難以擺脫金玟哉、金英權——他們需要來自隊友的更多幫助。但此役烏拉圭的中場卻只是橫傳，速度完全沒有打起來，還要兩個老人在前場當橋頭堡，這對他們來說負擔就太大了。
Federico Valverde是有能力的，Darwin Nunez本場也創造了一些不錯的機會，他們兩人和Jose Gimenez等中生代的好手在之後的比賽要有更多表現，才能補上前輩慢慢離場時留下的空缺。