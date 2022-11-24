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世足／兩大神鋒疲態盡顯　烏拉圭陣容老化火力斷檔

▲烏拉圭兩位世界級前鋒Edinson Cavani、Luis Suarez都已過巔峰期。（圖／美聯社／達志影像）
▲烏拉圭兩位世界級前鋒Edinson Cavani、Luis Suarez都已過巔峰期。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

烏拉圭在國際賽上一直以來以強韌的球風為人所熟知，但本屆他們面臨主力老化的問題，陣中有Edinson Cavani、Luis Suarez、Diego Godin、Martin Caceres等4名超過35歲的球員，為世界盃史上第一支達此「成就」的球隊。在小組賽首戰被韓國以0:0逼平之後，他們還能否維持連3屆打進淘汰賽的成績，要打上一個問號。

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烏拉圭這一場踢4-3-3，Suarez先發上陣，但0進球、0助攻、0射門、0過人，傳球成功率僅有50%，丟失球權9次，越位1次，表現實在是乏善可陳，他在第63分鐘被Cavani換下。

而Cavani在上場之後，也沒有太突出的表現，反而是後防的Godin有不少亮眼的發揮，觸球91次、傳球成功率85%、完成傳球68次、爭頂成功9次、完成長傳7次、解圍6次，還有一次頭球擊中門框，差點幫助烏拉圭拿下一球。

過去球隊賴以支撐進攻體系的兩大神鋒，這場比賽被分成上下半場接替，無緣在場上搭檔，兩人要合力吃完90分鐘，讓人看得有些唏噓。他們油箱裡還剩下多少油、是否能在接下來的小組賽發揮出過往的水準，將決定烏拉圭人在本屆盃賽最終能走多遠。

人口規模不算大的烏拉圭，有自己的一套球風，2010年在Diego Forlan領軍下，確立了簡單卻實用的一套體系。過去球隊前鋒的個人能力太過出色，可以自己製造威脅，因此中場過度不足的問題，還算影響不大。

但隨著Cavani、Suarez爆發力下滑——後者今天轉身都難以擺脫金玟哉、金英權——他們需要來自隊友的更多幫助。但此役烏拉圭的中場卻只是橫傳，速度完全沒有打起來，還要兩個老人在前場當橋頭堡，這對他們來說負擔就太大了。

Federico Valverde是有能力的，Darwin Nunez本場也創造了一些不錯的機會，他們兩人和Jose Gimenez等中生代的好手在之後的比賽要有更多表現，才能補上前輩慢慢離場時留下的空缺。

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