賈永婕不怕燒到自己！曝海絲騰對話 親揭大S床墊之謎
汪小菲不滿大S再婚仍睡在昔日買的床墊，放話要銷毀床墊，母親張蘭還在直播時補刀，強調該床墊是高檔品牌、價值千萬，陸媒報導應是瑞典品牌「海絲騰」，結果被當眾銷毀的卻是僅10幾萬元的英國品牌，留下床墊未解之謎，好友賈永婕不怕淌渾水，親自致電海絲騰相關人士，結果證實店家確實沒賣過千萬名床給大S，讓這齣鬧劇終於落幕。她也表明幫好友的忙，不怕節外生枝。
記者江芷稜/綜合報導
賈永婕昨（24）日深夜秀出與海絲騰店家的對話，笑稱「受委託邊吃瓜邊辦案」，已經真相大白，但由於對方僅以保護客戶隱私，不願多加評論，表示一切皆為媒體揣測，被認為事證不足，可能純為賈永婕個人揣測，被網友質疑「有說跟沒說一樣」。
她稍後補充與店家的詳細對話紀錄，證明有問過負責銷售的「Jerry哥」，對方明確表示，查證過真的沒有賣千萬床墊給汪小菲、大S，最後品牌方以隱諱的聲明，希望能平息這個風波，意即「該公司沒有賣出千萬名床」，希望一切歸於平靜，不要造成困擾。
賈永婕和大小S是好友，常會一起做公益，她熱心解開床墊之謎，家人擔心她被大汪離婚風波捲入，哀號「媽媽，妳為什麼要這樣，妳知道會燒到妳嗎？」但她認為證實一件事情的真相，也可以幫助朋友，「媽媽選擇真相與朋友」，超級豪邁不怕事的作風也被稱讚「感謝俠女出手破案解謎」、「患難見真情…能跟你當朋友的人很幸運」、「那位媽寶和媽寶的媽媽，也太會吹牛了吧」。