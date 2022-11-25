好市多黑五直擊！民眾「用跑的」瘋搶2生鮮：限今日特價
好市多（Costco）黑色購物節邁入第五天，今（25）日也就是名符其實的「黑色星期五」當天，賣場提早至8:00營業，《NOWnews》記者在內湖分店開店前10分鐘到場直擊，現場排隊人潮比起黑五首日多一些，約莫有30至40組客人，正式開始營業後，有不少顧客用跑的衝向賣場生鮮部，為了搶購今日限定的優惠商品「空運新鮮大西洋鮭魚」、「科克蘭 美國頂級嫩肩里肌真空包」。
記者鍾怡婷/綜合報導
美式賣場好市多（Costco）黑色購物節為期一週，今天進入真正的黑色星期五當日，賣場提早至8:00營業，《NOWnews》記者實際到場直擊，排隊人潮約莫30至40組，不少顧客進入賣場後直奔生鮮部。因賣場前一日便公布了單日限定優惠「空運新鮮大西洋鮭魚」、「科克蘭 美國頂級嫩肩里肌真空包」，不像其餘特價商品開賣至缺貨或是檔期最後一天（11/27），兩生鮮限時優惠僅限今日，吸引不少顧客為搶優惠而來。
空運新鮮大西洋鮭魚，每公斤599元，特價499元／公斤，每袋至少2公斤以上，約1200-1500元，雖有不少人搶購，但存貨量充足，開始營業將近1小時仍有陸續補貨；美國頂級嫩肩里肌真空包，每公斤529元，特價439元／公斤，每卡限購一件，數量有限售完為止。好市多「黑色購物節」倒數三日，週五、六、日提早至8點開賣，有想要購入的清單可得抓緊腳步囉！