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好市多黑五「倒數3天」優惠商品曝！鮭魚牛排限今日特價

▲有不少民眾為搶空運新鮮大西洋鮭魚、美國頂級嫩肩里肌真空包一早就到賣場排隊。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲有不少民眾為搶空運新鮮大西洋鮭魚、美國頂級嫩肩里肌真空包一早就到賣場排隊。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

好市多黑五（Costco）黑色購物節邁入第五天，今（25）日為黑五當天，賣場釋出單日限定優惠「空運新鮮大西洋鮭魚」、「科克蘭 美國頂級嫩肩里肌真空包」；還有售完為止的生鮮類新優惠商品冷凍母香魚，吸引不少顧客一早排隊搶購。除此之外，日常生活用品有Dyson手提無線吸塵器、Samsonite硬殼行李箱，跟著《NOWnews》一起來盤點好市多黑色購物節第五波必買好物。

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▲好市多黑五購物節，空運新鮮大西洋鮭魚、美國頂級嫩肩里肌真空包，單日限定特惠。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲好市多黑五購物節，空運新鮮大西洋鮭魚、美國頂級嫩肩里肌真空包，單日限定特惠。（圖／記者鍾怡婷攝）
◼空運新鮮大西洋鮭魚，每公斤599元，特價499元/公斤，每袋至少2公斤以上

◼美國頂級嫩肩里肌真空包，每公斤529元，特價439元/公斤

◼Forzen Ayu冷凍母香魚，4-6隻/公斤，原價700元，特價719元

◼夏普 70吋 4K UHD Android 顯示器 不含視訊盒 4T-C70DK1X，原價36999元，特價29999元

◼戴森 手提無線吸塵器 Cordless vacuum V8 SV25 Fluffy，原價9899元，特價8799元

◼無線震動按摩槍Hypervolt plus，原價12599，特價10999元

◼岩谷 4.1kW 防風磁吸式卡式爐 CB-AH-41F 含外盒，原價1979元，特價1699

◼Samsonite Amplitude 20吋 + 27吋 硬殼行李箱組，原價5699，特價4699

◼DELSEY SECURFLAP 15.6吋 電腦後背包，原價1549，特價999

◼Kirkland Signature 科克蘭 全合成機油 0W-20 946毫升 X 6入，原價825元，特價699元

◼Nakabayashi 日本進口筆記本10入，原價235元，特價135元

◼Westcott 電動削鉛筆機組 含替換刀片X2，原價329元，特價229元

◼妙而舒妙兒褲XL 100片，原價849，特價739；妙而舒妙兒褲XXL 64片，原價795，特價685

◼VINTAGE PRESS洗手液 636毫升X4瓶，原價429元，特價309元

▲好市多黑五限定優惠，。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲好市多黑五限定優惠，夏普 70吋 4K UHD Android 顯示器。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲好市多黑五限定優惠，Forzen Ayu冷凍母香魚。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲好市多黑五限定優惠，Forzen Ayu冷凍母香魚。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲好市多黑五限定優惠，無線震動按摩槍Hypervolt plus。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲好市多黑五限定優惠，無線震動按摩槍Hypervolt plus。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲好市多黑五限定優惠，Samsonite行李箱。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲好市多黑五限定優惠，Samsonite行李箱。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲好市多黑五限定優惠，妙而舒妙兒褲。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲好市多黑五限定優惠，妙而舒妙兒褲。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲好市多黑五限定優惠，Nakabayashi 日本進口筆記本。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲好市多黑五限定優惠，Nakabayashi 日本進口筆記本。（圖／記者鍾怡婷攝）

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