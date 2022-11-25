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羨慕爭鮮啦！外出用餐人潮回流　門市服務人員「加薪9%」

▲爭鮮門市服務人員加薪啦！月薪最高達3萬5000元，平均調薪幅度達9%。（圖／記者張勵德攝）
▲爭鮮門市服務人員加薪啦！月薪最高達3萬5000元，平均調薪幅度達9%。（圖／記者張勵德攝）

記者黃韻文/綜合報導

台灣在10月13日正式邊境解封，外出用餐人潮也明顯回流，本土企業爭鮮餐飲集團今（25）日公布門市服務人員薪資上調政策，月薪最高達3萬5000元，較前期漲幅達9%，爭鮮集團旗下6個品牌在台灣合計將突破300家門市，預計釋出上千個工作機會。
 
在台灣深耕餐飲市場27年的爭鮮餐飲集團，今（25）日宣布門市人員薪資及福利上調政策，除了兼職人員時薪優於基本工資規定時薪178元起，因應各地區域津貼不同，最高時薪可達190元。而門市服務人員月薪上看3萬5000元，平均調幅也達9%。隨著全球疫情趨緩，2023年也將重啟員工海外旅遊補助福利。

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▲爭鮮、壽司、鮭魚、漲價。（圖／記者詹鎰睿攝影，2022.06.26）
▲外出用餐顧客回流，爭鮮餐飲集團宣布門市服務人員薪資上調政策，平均調幅達9%。（圖／記者詹鎰睿攝影）
根據1111人力銀行調查，幸福企業有三要件，包含固定調薪、薪水優於同業以及休假優於勞基法，不少企業趕搭年度加薪潮，要讓員工幸福有感。根據調查，瓦城泰統集團年度調薪幅度達15至20%；王品集團宣布2023年元旦起，正職員工起薪含全勤調升為3萬3000元起，換算調薪幅度上看7.5%；鼎泰豐今年9月也再次調薪，平均調幅6%；樂多多集團明年確認會調薪6%至8%，就連台灣麥當勞也宣布，正職起薪由2萬7000元調升為3萬元，相當於調漲11%，隨著用餐顧客回流，業者也盼望透過調薪吸引人力進駐。

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