大S反擊汪小菲「沒拿到4000萬」！過來人小嫻不忍發聲了
藝人大S（徐熙媛）和前夫汪小菲離婚後因500萬元生活費鬧翻，汪小菲為此在微博暴怒，其母張蘭隨後也加入「戰局」，在直播中爆料大、小S吸毒，讓大S忍無可忍，只好發出6點聲明澄清回擊，表示「我跟我妹不能吸毒」，也稱自己「沒拿到4千多萬」。對此，身為「過來人」的女星小嫻也回應了。
娛樂中心／綜合報導
針對汪小菲、張蘭的多項爆料指控，大S則表示，小S沒有吸毒的先天及後天條件，她則對毒品沒興趣，姊妹倆始終守法；小菲公開的贍養費明細非她所寫，自己沒有拿到4000多萬，每月100萬精神慰撫金、20萬家用開銷，小菲都有積極支付，爭議的500萬是小菲要給的存款，「但他拉黑我，以致我無法第一時間提醒他，這才導致他違約、誤觸了法」。對此，過來人「小嫻」也在大S貼文底下回應「除了心疼姐姐之外，更多的是欽佩妳的智慧和氣度，妳要一直美美的幸福下去」。
事實上，42歲藝人小嫻（黃瑜嫻）2018年和前職籃選手何守正正式簽字離婚，事隔2年才上節目坦言「剛失去最愛的人時，容易患得患失，讓自己瞬間變得很卑微」，且在以往感情中也習慣犧牲、委曲求全，常常因為沒有得到同樣的回饋而感到失望，所以小嫻後來就告訴自己「不預設、不期待、不彩排、不幻想」，了解懂得照顧自己才是當前最重要的課題。
到了2020年8月，她與男藝人金剛交往，兩人時常放閃，豈料在今年5月宣布分手，當時她也發出美食照，透露「恢復單身的好處」，「為什麼一個人吃飯可以這麼幸福」，後來也時常透過社群媒體發美照、與粉絲互動，看得出心情調適得不錯。（編輯：郭佩蓉）