MLB／「現金人」動起來！洋基準備進攻自由球員市場

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根據「紐約郵報」的資深記者Jon Heyman指出，洋基隊把目光放在自由市場上跟Judge的去留並沒有直接關係，但是如果Judge真的「不幸」離隊，洋基也將追求恢復自由身的頂級游擊手來作為應急計劃。
除了可能追求頂級游擊手之外，Heyman也說洋基隊預計補強多名外野手，除了可能簽回本季中從堪薩斯皇家交易來的Andrew Benintendi之外，宣布將挑戰大聯盟的日職強打吉田正尚、前國聯MVP-Cody Bellinger以及強打Michael Conforto都是他們的目標。
不只外野手，洋基隊還與多名自由市場的強投有所聯繫，包含Justin Verlander、Carlos Rodón、Jameson Taillon以及千賀滉大等，除了上述投手外，他們對於邁阿密馬林魚隊的右投手Pablo López也十分有興趣，還曾經調查紐約大都會王牌投手Jacob deGrom的醫療資訊。
最重要的「法官」，雖然最近跟舊金山巨人「眉來眼去」，但洋基總管「現金人」Brian Cashman仍對留下這位超級強打十分有信心，「邪惡帝國」休賽季將如何操盤，也將是休賽季的看點之一。