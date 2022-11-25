汪小菲不爽被吃人血饅頭 網友被打敗：你把你媽放哪裡？
汪小菲被大S追討積欠的500萬元贍養費後，理智線斷裂，從前妻到徐家老小全都羞辱一輪，23日在微博發文表示要休戰，「我什麼都不說了」，後續卻又質問大S當初怎麼不跟公婆住，今（25日）近中午12點，他又PO文呼籲「請各位直播的人不要再利用我們吃人血饅頭了，老子不富裕，但也不靠這個掙錢」，網友全傻眼：「你把你媽放在哪裡？」
娛樂中心／綜合報導
兒子21日暴走後，汪母張蘭接著開直播帶貨，揚言要帶高爾夫球桿到機場揍台灣記者，更要姓徐的來接機，「看我怎麼撕妳嘴」，連珠炮恐嚇、謾罵之餘，不忘兜售商品，「進來都進來了，你罵汪小菲張穎穎都可以，但別錯過我們家的酸辣粉」，當天吸引6萬多人觀看，連帶熱銷1萬箱酸辣粉等自家產品。
這幾天家務事風波熱度未退，張蘭得其流量之利，一邊推銷台式滷肉飯、青梅綠茶一邊罵大S和具俊曄夫妻，暗諷「綠茶女、吃軟飯」意味明顯，甚至在手上畫婚戒、開賣床墊，消費家醜的行徑沒有上限，直播中，張蘭踩在床墊上面拚命蹦跳，譏諷具俊曄「50多歲別睡別人床墊了，這個價格，你要再睡別人的就說不過去了」。
汪小菲今午在發文表示：「我汪小菲，前天發微博是因為我前妻告了我，這場真是個鬧劇的原因。它上了熱搜。現在它這個熱搜不斷發酵。請各位直播的人不要再利用我們吃人血饅頭了，老子不富裕，但也不靠這個掙錢。不管我們對錯與否，那也是我們的家事。畢竟是我兩個家人的母親。除非我們兩個說話，其他都是廢話。」
大批大陸網友看了聲明無言至極，「張蘭？？？？」、「啊這...把他媽媽置於何地啊」、「真會拖後腿，他媽罵他慫包沒說錯」、「恰恰是他媽在直播吃這場人血饅頭诶」、「哈？？？他一天上好幾個熱搜，說別人直播利用他賺錢」、「你讓他媽部要吃人血饅頭賣貨就行了」、「他就是個喜劇人吧」、「張蘭真的不想抽他一頓嗎」、「蘭姐，被兒子拖累的一生」！（編輯：楊穎軒）