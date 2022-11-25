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MLB／雙城報價Correa　若簽不下已經找好「備胎」

▲雙城隊明星游擊手Carlos Correa（圖／美聯社／達志影像）
▲雙城隊明星游擊手Carlos Correa（圖／美聯社／達志影像）

記者簡名杉/綜合報導

明星游擊手Carlos Correa在休賽季行使球員選擇權，跳出季前與明尼蘇達雙城隊簽下的兩年合約，但是雙方仍然持續「眉來眼去」有望再續前緣，日前美國媒體報導，雙城已經報價多份合約給Correa，若Correa仍然不滿意轉投他隊的話，雙城也已經找好「備胎」。

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根據明尼蘇達當地媒體「明星論壇報」的記者LaVelle E. Neal指出，雙城為Correa提供的報價合約大致上有三份，長度不一，分為十年、八年、六年，而六年的那一份合約平均年薪將會是最高的，一年將預計超過3000萬美元(約台幣9.3億)。


Neal也說，如果雙城最後還是沒能簽下Correa，那生涯10年全都效力波士頓紅襪隊的明星游擊手Xander Bogaerts將會是他們的「備案」，而兩人的經紀人都剛好是著名的「吸血鬼」Scott Boras。


雖然Correa跟Bogaerts都是自由球員市場中的頂級游擊手，但是兩人的合約價格可能會有不小的差異，年紀更輕、守備更好的Correa就被預測能拿到9年2.88億美元(約台幣89.5億)的超大肥約，Bogaerts則「僅」能拿到7年1.89億美元(約台幣58.7億)的合約，折算下來Correa的平均年薪約為3200萬美元左右(約台幣10億)，Bogaerts的平均年薪則約為2700萬美元(約台幣8.4億)。


雙城此前簽下的隊史最大份合約是前明星捕手Joe Mauer的8年1.84億美元(約台幣57億)，而現在這兩位明星游擊手，無論最後簽下哪一位，幾乎都篤定將締造新的「隊史最大約」紀錄。

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